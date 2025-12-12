الأردن يبحث عن السجل المثالي.. والعراق يلعب بصفوف منقوصة

يبحث الأردن عن متابعة سجله المثالي حين يلتقي العراق، اليوم، في ربع نهائي كأس العرب.

وتأهل الأردن إلى ربع النهائي إثر ثلاثة انتصارات متتالية، وبعد مجموعة من النتائج السلبية في مباريات ودية لم يذق فيها طعم الفوز سوى مرة في ست مباريات، وذلك بعدما بلغ نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

وقال لاعب خط الوسط عصام السميري لوكالة «فرانس برس»: «المعنويات عالية وجاهزون لمباراة العراق. نسير في البطولة خطوة خطوة، وهدفنا مواصلة تحقيق الانتصارات والتأهل للمربع الذهبي».

وكان مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال السلامي أراح بعض لاعبيه في المباراة الأخيرة أمام مصر، ومع ذلك حقق فوزاً كبيراً بثلاثية نظيفة.

ومن المرتقب أن تعود هذه الراحة بفائدة على الفريق أمام العراق الذي خسر مباراته الأخيرة، خصوصاً بالنسبة إلى علي علوان هداف البطولة بثلاثة أهداف، ولو أنه شارك في الدقائق السبع الأخيرة من المباراة الماضية، وسجل هدفاً من ركلة جزاء.

وفي المقابل، يلعب المنتخب العراقي بصفوف منقوصة، إذ يغيب عنه الحارس جلال حسن بسبب الإصابة، وحسين علي لحصوله على بطاقة حمراء أمام الجزائر، بينما يستمر غياب المهاجم أيمن حسين، وتحوم الشكوك حول مشاركة مهند علي بسبب الإصابة أيضاً.

وتعرّض «أسود الرافدين» لضغط بدني كبير في المباراة الأخيرة التي خاضوها بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الخامسة بعد الطرد. وكان المدرب الأسترالي غراهام أرنولد عبّر عن «فخره» باللاعبين بعد المباراة، على الرغم من الخسارة 0-2، قائلاً: «قدّم اللاعبون عملاً رائعاً الليلة، بعدما لعبوا بـ10 لاعبين طوال 92 دقيقة».

وأضاف: «لا يمكن أن أكون أكثر فخراً بهم. الآن علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، وهدفنا الأول كان التأهل إلى ربع النهائي وقد فعلنا ذلك، والهدف الثاني هو أن نواصل».