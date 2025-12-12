كوزمين: سنواجه الجزائر بأفضل طريقة ممكنة

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية المنتخب للقاء الجزائر في المباراة المقررة اليوم، في الدور ربع النهائي من كأس العرب، مشدداً على أن المنتخب سيواجه أحد المرشحين للفوز باللقب، إلا أنه يسعى إلى تخطي هذه المرحلة وصولاً إلى الدور نصف النهائي، واصفاً المباراة بالصعبة وبأنها تحدٍّ جديد بالنسبة له، مشدداً على أنه يحترم المنتخب الجزائري، كونه يتميز بجودة لاعبيه، لكنه سيعمل على مواجهته بأفضل طريقة ممكنة.

وقال كوزمين خلال مؤتمر صحافي، أمس: «سنكون متحفّزين خلال المباراة ولدينا لاعبون شباب بعضهم يلعب للمرة الأولى في هذه البطولة التي تُعدّ أيضاً فرصة لمعرفة اللاعبين الذين بإمكانهم اللعب في مثل هذه الأجواء، وقد سبق أن لعبنا أمام منتخبات ذات جماهيرية، مثل العراق والأردن وليس لدينا تخوّف من هذا الجانب».

وبشأن المشكلات التي يعانيها المنتخب، لاسيما على صعيد الكرات الثابتة، قال كوزمين: «لقد أخذنا وقتاً لا بأس به للتدرب على هذا الأمر، لكن لدينا بعض المشكلات في هذا الجانب، خصوصاً عندما خسرنا اللاعب لوان بيريرا، ولدينا لاعبون يجيدون لعب الكرات الثابتة، مثل لوكاس بيمنتا وساشا، وسنحاول إيجاد الحلول لهذه المشكلة ومواصلة العمل، لكن الآن الأمر صعب، ليس لدينا وقت لتغيير كثير من الأمور».

وأضاف مدرب المنتخب: «في المباراة الماضية شهدنا عودة الابتسامة بعدما حققنا الفوز على الكويت في الجولة الأخيرة، واختفاء حالة الحزن، لذلك فإنني أتمنّى أن يتخطى لاعبو المنتخب الحالة النفسية والضغوط التي يمرون بها».

وشدّد مدرب المنتخب على أنه عندما يُمثّل اللاعب منتخب بلده، فإنه لا يحتاج إلى تحفيز، كون أن الدافع الذاتي موجود لدى كل لاعب من أجل العمل على تقديم أفضل ما لديه.

وأشار كوزمين إلى أن المشكلات التي يمر بها المنتخب يواجهها أي منتخب آخر.