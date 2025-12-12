بوقرة: سنلعب أمام الإمارات على تفاصيل دقيقة

أكد مدرب منتخب الجزائر، مجيد بوقرة، صعوبة المواجهة التي تجمع منتخبه بمنتخب الإمارات، اليوم، في الدور ربع النهائي من كأس العرب في الدوحة، واصفاً المباراة بالمهمة وبأنها بمثابة نهائي مبكر للبطولة، مشدداً على أهمية التحضير للمباراة بأفضل طريقة ممكنة، واصفاً منتخب الإمارات بأنه منتخب جيد ويتطور في كل مباراة يخوضها، ولديه أيضاً مدرب جيد، هو الروماني أولاريو كوزمين.

وأضاف مدرب الجزائر: «سنلعب خلال المباراة مع الإمارات على تفاصيل دقيقة، وهناك اختلاف بين منتخب الإمارات، الذي يُعدّ في مستوى فني أكبر من المنتخب العراقي، الذي واجهناه في الجولة الأخيرة في دور المجموعات».

وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباريات الدور ربع النهائي تُعدّ مختلفة مقارنة بدور المجموعات، لذلك فإنهم سيكونون حذرين في مواجهة منتخب الإمارات.

وقال مدرب الجزائر خلال المؤتمر الصحافي، أمس: «المباراة ستكون مهمة بالنسبة للمنتخبين معاً، وستكون ذات طابع جدي، كونها مباراة إقصائية، وعلينا أن نركز على عملنا».

وكشف بوقرة أنه تعرّف إلى كوزمين عندما كان يدرب في الدوري الإماراتي، وأنه التقى به في بعض المرات، مشيراً إلى أنه ستكون هناك غيابات في صفوف المنتخب، خصوصاً بعد المباراة التي خاضها مع السودان في الجولة الأولى.

وأكمل مدرب الجزائر: «هناك بعض المشكلات والمعوقات، لكننا نحاول أن نستغل أفضل الحالات في عملية الدفاع والاستحواذ على الكرة، ونسعى لأن نُقدّم أفضل ما لدينا، وأنا فخور بهؤلاء اللاعبين الموجودين في المنتخب، ومهم جداً بالنسبة إليهم أن يكونوا حاضرين بقوة في هذه المرحلة من البطولة».