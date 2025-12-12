«الأبيض» يُواجه الجزائر وعينه على نصف نهائي كأس العرب

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على «استاد البيت» في الدوحة، مواجهة من العيار الثقيل مع المنتخب الجزائري حامل اللقب في الدور ربع النهائي لكأس العرب 2025، إذ يسعى المنتخبان إلى حصد بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، لاسيما أن «الأبيض» يُخطط من خلال هذه المباراة إلى تكرار سيناريو مباراته الأخيرة أمام الكويت التي حقق خلالها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما قدّم أداء مميزاً على مدار الشوطين، واستحق الفوز بجدارة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويُدرك المنتخب صعوبة المهمة أمام منتخب قوي مثل الجزائر الذي كان قد تأهل إلى كأس العالم 2026.

وجاء تأهل المنتخب الجزائري إلى هذا الدور بعدما تصدّر المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط، في حين تأهل «الأبيض» بعدما حل وصيفاً في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، وتأتي مواجهة الإمارات والجزائر بعد نحو 15 عاماً من آخر مواجهة جمعت بينهما، وهي مباراة ودية أقيمت في ألمانيا في الخامس من يونيو عام 2010، في إطار تحضيرات المنتخب الجزائري حينها لنهائيات كأس العالم 2010، وانتهت المباراة بفوز الجزائر بهدف دون ردّ سجله اللاعب كريم زياني.

وتُمثّل المباراة، التي يُديرها الحكم الدولي الأردني أدهم المخادمة، فرصة جديدة للمنتخب للعمل على مصالحة جماهيره، بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026، وتُعدّ كذلك تحدياً جديداً للمنتخب ولجهازه الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، لمدى قدرته على اجتياز هذا التحدي، وتخطي عقبة منتخب كبير مثل الجزائر المدجّج بنخبة من أميز اللاعبين المحترفين في دوريات كبيرة.

ويُتوقع أن يخوض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراته الأخيرة أمام الكويت التي ضمت الحارس حمد المقبالي، وفي الدفاع روبين فيليب ولوكاس بيمنتا، وساشا وماركوس ميلوني، وفي الوسط ماجد راشد ونيكولاس خيمينيز وعلي صالح ويحيى الغساني وكايو لوكاس، وفي الهجوم برونو أوليفيرا.

وفي الجانب الآخر، فإن المنتخب الجزائري الذي يقوده المدرب مجيد بوقرة، جاء تأهله إلى هذا الدور بعدما حقق فوزاً كبيراً على العراق بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، ويسعى إلى المحافظة على اللقب، ويراهن مدرب الجزائر على مجموعة من لاعبيه، مثل رضوان بركان وعادل بولبينة وآدم وناس.