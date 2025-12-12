لينغارد يسجل هدفاً في وداع مؤثر بكوريا الجنوبية

اختتم النجم السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، جيسي لينغارد، مشواره بهدف في مباراته الأخيرة مع نادي إف سي سيؤول، قبل أن يودّع كرة القدم الكورية الجنوبية بالدموع، بعد موسمين قضاهما هناك.

ومنح اللاعب، البالغ من العمر 32 عاماً، التقدم لفريقه على ضيفه ملبورن سيتي الأسترالي في الدقيقة 31، بالمباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) في ختام الجولة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة. وكان لينغارد أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن هذه ستكون الأخيرة له مع الفريق الكوري الجنوبي، وانهار لينغارد الذي خاض 60 مباراة بقميص إف سي سيؤول، باكياً بعد اللقاء، وهو يشاهد مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يكرّمه بعبارة: «قائدنا العزيز».