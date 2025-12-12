سباح في «بطولة أبوظبي الدولية»1000

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، حميد الهوتي، أن بطولة أبوظبي الدولية للسباحة 2025 تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن النسخة الحالية تشهد مشاركة أكثر من 1000 سبّاح وسبّاحة من 100 جنسية، يمثلون أكثر من 60 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها.

وتنطلق البطولة اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، وسط اهتمام واسع من الفرق والسبّاحين، ما يجعلها واحدة من أكبر النسخ من حيث حجم المشاركة وقوة المنافسة.

وقال الهوتي لـ«الإمارات اليوم»: إن تغيير اسم البطولة من (سويم فور لايف) إلى (بطولة أبوظبي الدولية) يعكس نجاحها المتصاعد خلال ثلاث سنوات متتالية، وتحولها إلى منصة عالمية تستقطب نخبة السبّاحين وأقوى مدارس السباحة على مستوى العالم.

وأضاف أن «هذا الزخم الدولي يؤكد نجاح استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم رياضة السباحة الإماراتية، وإعداد سبّاحين قادرين على تمثيل الدولة بأفضل صورة خارجياً»، مشيراً إلى أن «النادي أثمر، خلال الفترة الماضية، تقديم نماذج مميزة مثل حسين شوقي، بطل آسيا، والسبّاحة أدورا، ما يعزز حضور الإمارات على الساحة الدولية».

وأكد الهوتي أن «البطولة تمثل كذلك محطة أساسية للاستعداد لبطولة الماسترز، التي ستقام في فبراير المقبل، والمتوقع أن تشهد مشاركة عالمية بارزة»، لافتاً إلى أن النادي واللجنة المنظمة بدأوا العمل منذ فترة طويلة لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة أبوظبي ويعكس تطور السباحة الإماراتية.