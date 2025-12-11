حمد المقبالي: هدف "الأبيض" الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العرب

قال حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، حمد المقبالي، إن أهم ما في كرة القدم هو تحقيق الفوز في المباريات، مشيراً إلى أن هدفهم كلاعبين في المرحلة الماضية كان واضحاً، وهو التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب في الدوحة.

وأكد أن اللاعبين لم يقصّروا، بل أدّوا دورهم على أكمل وجه، مشدداً على أن الهدف الآن هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، رغم صعوبة المرحلة الحالية التي تتطلب جهداً أكبر مما بُذل في السابق وأن يكون اللاعبون على قدر التطلعات.

وأضاف المقبالي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "تركيزنا منصبّ على المباراة المرتقبة أمام الجزائر، ونثق بقدراتنا كلاعبين، خاصة أن المنتخب أنهى مرحلة صعبة، وكوزمين منحنا الدافع ليكون القادم أفضل. اللاعبون والجهاز الفني لم يقصّروا، وتمكنا من تخطي دور المجموعات".

وأوضح المقبالي أن "درجة الانسجام بين لاعبي المنتخب تزداد يوماً بعد يوم، وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله".

وأثنى حمد المقبالي على الدور الكبير الذي قام به الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، وكذلك على جهود جميع اللاعبين في الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة.