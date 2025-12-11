مدرب الجزائر: الإمارات منتخب متطور وكوزمين مميز.. سنتعامل معه بحذر كبير

أكد مدرب منتخب الجزائر، مجيد بوقرة، صعوبة المواجهة التي ستجمع منتخبه بمنتخب الإمارات غداً الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب في الدوحة، واصفاً المباراة بالمهمة للمنتخبين، وبأنها بمثابة نهائي مبكر في البطولة. وشدد بوقرة على ضرورة التحضير للمباراة بأفضل صورة ممكنة، واصفاً منتخب الإمارات بأنه منتخب جيد ويتطور من مباراة إلى أخرى، إضافة إلى امتلاكه مدرباً مميزاً هو الروماني أولاريو كوزمين، مؤكداً أن هذا يدفعهم للتعامل بحذر كبير في مواجهته.

وقال بوقرة خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "المباراة ستكون مهمة للغاية بالنسبة للمنتخبين، وستحمل طابعاً جدياً كونها مواجهة إقصائية، وعلينا أن نركز على عملنا داخل الملعب".

وأضاف مدرب الجزائر أن البطولة تحمل بالنسبة لهم طابعاً خاصاً ومميزاً، مؤكداً تقديره للأجواء التنافسية التي توفرها.

وكشف بوقرة أنه تعرّف إلى كوزمين عندما كان الأخير يدرب في الدوري الإماراتي، وأنه التقاه في مناسبات عدة.

وأشار مدرب الجزائر إلى وجود بعض الغيابات في صفوف المنتخب، ما سيتيح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة وإثبات أنفسهم في هذه المواجهة الحاسمة.