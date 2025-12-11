كوزمين: منتخب الإمارات سيواجه الجزائر في كأس العرب بأفضل طريقة ممكنة

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية المنتخب لمواجهة الجزائر غداً الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب، مشدداً على أنه، ورغم أن المنتخب سيواجه فريقاً يُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، إلا أنه يتطلع لتجاوز هذه المرحلة وبلوغ نصف النهائي.

ووصف كوزمين المباراة بالصعبة، معتبراً إياها تحدياً جيداً بالنسبة لهم، مؤكداً احترامه للمنتخب الجزائري لما يتمتع به من جودة لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه سيعمل على مواجهته بأفضل طريقة ممكنة.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عُقد اليوم الخميس: "سنكون متحفزين خلال اللقاء، ولدينا لاعبون شباب يخوض بعضهم البطولة للمرة الأولى، وهي فرصة جيدة للتعرف إلى اللاعبين القادرين على اللعب في مثل هذه الأجواء. سبق لنا أن واجهنا منتخبات ذات جماهيرية كبيرة مثل العراق والأردن، ولا نشعر بأي تخوف من هذا الجانب".

وعن المشكلات التي يعانيها المنتخب، خصوصاً في جانب الكرات الثابتة، قال كوزمين: "أخذنا وقتاً لا بأس به للتدرب على هذا الجانب، لكن ما زالت هناك بعض الصعوبات، خاصة بعد خسارة اللاعب لوان بيريرا.. لدينا لاعبون يجيدون تنفيذ الكرات الثابتة مثل لوكاس بيمنتا وساشا، وسنسعى لإيجاد الحلول ومواصلة العمل، لكن الوقت حالياً ضيق ولا يسمح بتغيير الكثير".

وأضاف مدرب المنتخب: "في المباراة الماضية عاد اللاعبون للابتسامة بعد الفوز على الكويت في الجولة الأخيرة، وتخلصوا من حالة الحزن التي مروا بها، وأتمنى أن يتجاوز اللاعبون الحالة النفسية والضغوط الحالية".

وشدد كوزمين على أن اللاعب عندما يمثل منتخب بلاده لا يحتاج إلى تحفيز إضافي، فالدافع الذاتي موجود لدى الجميع لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشار إلى أن المشكلات التي يمر بها المنتخب يواجهها أي منتخب آخر، مؤكداً أنه يركز على التحضير للمباراة بشكل جيد بغض النظر عن هوية المنافس، لافتاً إلى أنه لا يرغب في الحديث عن الماضي، وأن تركيزه الكامل ينصب حالياً على مواجهة الجزائر.