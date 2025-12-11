شركة رونالدو تحصل على 70% من عوائد تذاكر «ودية» الوحدة والنصر

علمت «الإمارات اليوم»، من مصادر وثيقة الصلة، أن شركة التسويق المملوكة للنجم البرتغالي ولاعب فريق الوحدة السعودي، كريستيانو رونالدو، كانت اللاعب الرئيس في تنظيم المباراة الودية التي جمعت النصر السعودي مع نادي الوحدة، والتي جرت، أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ووفقاً للمصادر، فإن شركة رونالدو هي من تولّت التنسيق الكامل لإقامة هذه المواجهة، بدءاً من الترويج للمباراة وحتى إدارة عوائد التذاكر، إذ حصلت الشركة على 70% من إجمالي دخل التذاكر، مقابل 30% ذهبت لنادي الوحدة.