روشا: الجزيرة مُطالَب بظهور مختلف أمام الوحدة في إياب كأس الرابطة

أكد لاعب الجزيرة، ويليان روشا، أن الفريق يشعر بالحزن بسبب الخسارة أمام الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، مشيراً إلى أن التركيز الآن ينصب على تحسين الأداء في مباراة الإياب المقررة، بعد غد، وإظهار صورة مختلفة للفريق.

وقال روشا لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق بحاجة إلى الاعتراف بالأخطاء وتعلم الدروس منها من أجل التطور، مع تأكيد أن الموسم لايزال طويلاً، مشدداً على أن «فخر أبوظبي» لديه حظوظ كبيرة في الفوز بلقب على أقل تقدير خلال الموسم الحالي.

وأوضح: «الجميع في الفريق يكونون سعداء عندما نلعب بثبات كبير في الدفاع، إذ إنه كلما حافظنا على شباك نظيفة أكثر كان ذلك أفضل، وهذا الأمر بالنسبة لنا كمدافعين مهم جداً، لأنه يشبه تسجيل المهاجم هدفاً، وأتمنى أن نستمر بالروح نفسها، التي لعبنا بها المباريات الماضية قبل مواجهة الوحدة، إذ إن الفريق جيد جداً، واللاعبون في حالة بدنية رائعة».

وتحدث عن الفارق بين موسمه الأول مع الجزيرة ولعبه في الدوري الروسي، وقال: «كرة القدم هنا مختلفة تماماً عن روسيا، وهناك فروق كبيرة على المستوى الثقافي أيضاً، ولكن التأقلم كان سهلاً وسريعاً، ومن جهتي أشعر أنني بخير، وفي حالة بدنية جيدة، ويمكنني مساعدة النادي بأفضل طريقة ممكنة، الموسم بدأ بنجاح، أنوي الاستمرار في التقدم والفوز باللقب هذا العام».

وأشار روشا إلى أنه شعر بسعادة كبيرة عندما تلقى العرض من نادي الجزيرة، متمنياً أن يساعد الفريق على تحقيق نتائج جيدة، وقال: «أعتقد أنني أبليت بلاءً جيداً حتى الآن، وبداية الموسم كانت جيدة جداً، وكما قلت، أنوي الاستمرار في التحسن».

وكشف المدافع البرازيلي عن أبرز اللاعبين الذين ساعدوه في الفريق، وقال: «نبيل فقير ومحمد النني قدما لي دعماً كاملاً. هما لاعبان يتمتعان بخبرة كبيرة، وأتحدث كثيراً مع فقير لأنه يتحدث الإسبانية، كما يعرف الإنجليزية التي أحاول تطويرها، حيث آخذ دروساً فيها، إنه لاعب ذو خبرة وسيساعدني بالتأكيد».

وأكد ويليان روشا أنه يشعر بالارتياح لتوافقه مع طريقة لعب الفريق وأسلوب المدرب، قائلاً: «أشعر بأنني جزء مهم من الفريق، والتفاهم مع زملائي يُسهّل كثيراً تنفيذ خطة المدرب، إذ إن كل مباراة هي فرصة لأتطور وأتعلم أكثر، وهذا يساعدني على تقديم أفضل ما لدي».

وواصل: «الجمهور هنا رائع ويمنحنا دفعة كبيرة في المباريات، ولاشك أن دعمهم المستمر يجعلنا نقدم مستويات أفضل ويحفزنا على العمل بجدية أكبر في كل تدريب وكل لقاء، وهذا الموسم، هدفنا أن نجعل الجماهير فخورة بفريق الجزيرة».

وختم روشا بالقول، رداً على سؤال حول تلقيه عروضاً للعودة إلى الدوري الروسي: «في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، حالياً، مهمتي أن أعطي 100% خلال هذين العامين للفوز، وهما مدة عقدي مع النادي، وأن أحقق الألقاب التي تعزز من مسيرتي مع فريق الجزيرة».