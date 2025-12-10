رونالدو يخطف الأنظار في أبوظبي.. هدف واحتفال أيقوني أمام 16 ألف مشجع

تحوّلت المباراة الودية التي جمعت النصر السعودي بالوحدة، أمس، على استاد آل نهيان، في العاصمة أبوظبي، إلى كرنفال جماهيري استثنائي، بفضل مشاركة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي خطف الأنظار داخل الملعب وخارجه، ورسّخ مرة أخرى مكانته أحد أبرز الأسماء القادرة على تحريك جماهير كرة القدم في المنطقة.

وشهدت أبوظبي تدفّقاً لافتاً للجماهير قبل ساعات طويلة من انطلاق المباراة، التي انتهت بتفوق النصر على الوحدة بنتيجة 4-2، إذ توافد الآلاف من مشجعي الفريقين، إلى جانب حضور عربي واسع، في مشهد يعكس الشعبية الجارفة للدون، حيث امتلأت مدرجات استاد آل نهيان عن آخرها بقرابة 16 ألفاً، وهي أقصى طاقة استيعابية للملعب، لرؤية «الدون»، كما ارتدى معظمهم القميص رقم 7، فيما علت هتافات اسم رونالدو طوال فترات المباراة.

وتحوّل وجود رونالدو إلى نقطة الجذب الأساسية للمباراة، فانشغلت كاميرات الهواتف بتتبّعه منذ دخوله أرضية الملعب وحتى مغادرته، بينما حرصت العائلات والأطفال على التقاط الصور وحُملت لافتات ترحّب بالنجم العالمي.

ولم يُخيّب النجم البرتغالي آمال الجماهير، إذ قدّم لهم ما جاؤوا من أجله، فبعد بداية قوية للنصر، نجح كريستيانو رونالدو في ترجمة العمل الجماعي المنظم لفريقه، ليطلق تسديدة مباغتة استقرت في الزاوية اليسرى لحارس الوحدة محمد الشامسي، معلناً الهدف الأول للنصر في الدقيقة 12.

وتماسك الوحدة سريعاً بعد البداية القوية لرفاق رونالدو، ليعود إلى أجواء اللقاء عبر مهاجمه فاكوندو كروسيزكي، الذي نجح في إدراك التعادل بعد تمريرة ساحرة قدّمها له دوشان (23).

لكن النصر لم يتأخر كثيراً في استعادة تفوقه، بعدما تمكن الجناح الأيسر، كينغسلي كومان، من إطلاق تسديدة قوية استقرت في أعلى المرمى (31)، معلناً الهدف الثاني للفريق السعودي.

وواصل دوشان تألقه، ونجح في إعادة المباراة إلى نقطة الصفر مجدداً، حين ترجم ركلة الجزاء التي تَحصّل عليها رضا قنديبور إلى هدف ثانٍ للوحدة (36)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

واكتفى رونالدو بما قدمه في الشوط الأول ليتم استبداله خلال فترة الاستراحة بزميله هارون كامارا الذي تَمكّن من تسجيل الهدف الثالث للنصر من متابعة لكرة مرتدة من يدي حارس الوحدة أكملها في الشباك (55).

ووسّع النصر الفارق عندما أضاف سعد الناصر الهدف الرابع (78) بلمسة بالكعب، صنعها جواو فيلكس، في غياب دفاعي كان واضحاً من جانب لاعبي الوحدة.