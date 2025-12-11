3 نجوم عالميين يشاركون في «هيرو دبي» للغولف

أعلن بطلا أوروبا لكأس رايدر، فيكتور هوفلاند وشين لوري، واللاعب الفائز مرتين بألقاب البطولات الكبرى والمصنف الأول عالمياً سابقاً، داستن جونسون، عن مشاركتهم في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير المقبل في نادي الإمارات للغولف.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، سيمون كوركيل، في تصريحات صحافية: «إن استضافة ثلاثة نجوم عالميين من هذا المستوى في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2026، أمر مثير للغاية، كان فيكتور وشين لوري بطلين في بيثبيج بلاك، بينما يتحدث سجل داستن في البطولات الكبرى عن نفسه».