4 ثوانٍ صنعت المجد.. دي ماركو يمنح الشارقة فوزاً مثيراً على العلا

أنقذ صانع الألعاب، دي ماركو ديكرسون، فريقه الشارقة من خسارة محققة، وقاده إلى فوز مثير على مستضيفه العلا السعودي بنتيجة (101–100)، في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب من دور المجموعات في بطولة «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وسجّل دي ماركو 29 نقطة، أبرزها أربع نقاط حاسمة، انتزعها بعد خطأ ارتُكب عليه خلال تسديده رمية ثلاثية ناجحة أمام صانع ألعاب العلا، اللبناني وائل عرقجي، قبل 4.9 ثوانٍ من النهاية، ليحوّل تأخر فريقه (97–100) إلى تقدّم (101–100)، لتنطلق أفراح لاعبي الشارقة بتحقيق فوز ثمين، والثأر من خسارتهم الثقيلة ذهاباً في أكتوبر الماضي بنتيجة (104–74).

وأعاد الفوز الشارقة إلى المشاركة في صدارة مجموعته برصيد ست نقاط بالتساوي مع العلا، من فوزين وخسارتين لكل منهما، مع تأخر الكويت الكويتي بفارق نقطة في المركز الثالث، والعربي القطري في المركز الرابع بخمس نقاط.

وقال مدرب الشارقة، عبدالحميد إبراهيم، في تصريحات صحافية، إن قرار دي ماركو بالتسديد من خارج القوس لم يكن الخيار المتوقع، موضحاً: «كان لدينا خياران، وكان من المنطقي أن يلجأ دي ماركو إلى تسديدة ثنائية، فهذا هو أسلوبه الطبيعي، إذ يعتمد على سرعته في الاختراق، لكنه اختار الثلاثية، وجاء قراره موفقاً بعد أن أضاف رمية إضافية نتيجة الخطأ المحتسب عليه».

من جانبه، أكد دي ماركو أن الفوز خطوة أولى في مسار الفريق خلال مشاركته الأولى في البطولة، وقال: «هذه مجرد البداية، نعمل بجد، ونتطور يوماً بعد يوم، ونتطلع إلى استثمار هذا الانتصار في المباريات المقبلة».

من جانبه، لعب المحترف الأميركي، غلين روبنسون، دوراً محورياً في الفوز، بعدما سجل 32 نقطة، وحقق ست متابعات، وأربع تمريرات حاسمة، ليحافظ على تنافسية فريقه طوال فترات المباراة.

وقدّم الشارقة أداءً قوياً في الربع الأول (24–22)، قبل أن يفرض العلا سيطرته على الربعين الثاني والثالث (24–21) و(25–24)، ليدخل «الملك» الربع الأخير متأخراً، قبل أن يحسمه (32–29) ويخرج بفوز مثير.

وعن الأداء في موقعة الإياب مقارنة بالذهاب، قال روبنسون: «خسرنا مباراة الذهاب بطريقة قاسية، وكان هدفنا ألا يتكرر السيناريو نفسه، شعر كل اللاعبين بذلك، وعملنا على تلافي الأخطاء، وقدمنا مباراة مثالية استحققنا فيها العودة للصدارة».