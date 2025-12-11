المغرب يواجه طموح سورية.. وفلسطين لمغامرة جديدة أمام السعودية

يخوض المغرب اختباراً مهماً لقوته في كأس العرب لكرة القدم في قطر، عندما يصطدم بسورية «العنيدة»، اليوم، في ربع النهائي، فيما يطمح منتخب فلسطين إلى مواصلة مغامرته الجميلة عندما يلاقي السعودية.

على استاد خليفة في الدوحة، يقص منتخبا المغرب وسورية شريط الدور ربع النهائي، حيث يسعى «أسود الأطلس»، بتشكيلة رديفة، لتأكيد قوتهم، لاسيما بعد التغلب على السعودية القوية، بينما ينشد «نسور قاسيون» الاستمرار بمفاجآتهم ضد أحد المرشحين.

وسيتاح للمدرب المغربي، طارق السكتيوي، الاعتماد على عناصر عدة غابت سابقاً، لاسيما أن معظم عناصره اعتادوا على أجواء البطولة، وباتوا أكثر تجانساً.

بدوره، يعوّل المنتخب السوري على الأداء المقنع الذي قدمه في دور المجموعات، إذ كان المدرب الإسباني خوسيه لانا واقعياً معتمداً على الدفاع الصلب، واقتناص الأهداف عبر الارتداد السريع، لاسيما عبر المخضرم عمر خريبين، ما جعلهم أحد أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

وفي المباراة الثانية، التي تقام اليوم أيضاً، يأمل المنتخب الفلسطيني متابعة مغامرته الجميلة التي أوصلته إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، يأمل المنتخب السعودي، حامل اللقب في 1998 و2002، استعادة مستوياته، بعد دور أول متقلب، شهد فوزاً صعباً على عمان 2-1، ثم تغلب على جزر القمر المتواضعة 3-1، قبل أن يسقط أمام المغرب صفر-1، لتهتز شباكه في المباريات الثلاث.