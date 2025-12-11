«لجنة المواهب» تعتمد بطولة أبوظبي الدولية للسباحة محطة لاكتشاف الأبطال

اعتمدت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية بوزارة الرياضة، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، بطولة أبوظبي الدولية للسباحة - 2025، كإحدى المحطات الرئيسة لاكتشاف السباحين الموهوبين ومتابعة تطورهم الفني، ضمن الخطة الوطنية الشاملة لصناعة وإعداد المواهب الرياضية في رياضة السباحة على مستوى دولة الإمارات.

وتنطلق البطولة غداً وتختتم الأحد المقبل، في مسبح المجمع الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للألعاب المائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الاحترافية في التنظيم والإدارة الفنية، إلى جانب الالتزام باللوائح الدولية ومتطلبات السلامة المعتمدة، وذلك بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 70 نادياً وأكاديمية من داخل الدولة وخارجها، وينتمون إلى أكثر من 100 جنسية من مختلف دول العالم، ما يعكس الزخم الكبير للحدث وقيمته الفنية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «بطولة أبوظبي الدولية للسباحة تمثل محطة محورية ضمن منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتعد خطوة استراتيجية ضمن برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التي تأتي برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، دعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».

وأضاف: «نفخر بالمشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة، والتي تعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كوجهة رياضية عالمية قادرة على استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى وفق أعلى المعايير. كما نثمّن جهود المدربين والإداريين وأولياء الأمور، ونؤكد دعمنا الكامل لأبنائنا السباحين، الذين يمثلون أمل المستقبل، وركيزة أساسية في مسيرة تطور رياضة الإمارات».