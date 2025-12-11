بوعصيبة: المعسكرات ترتقي بالمستوى الفني والبدني لمنتخب الدراجات

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، إن «المعسكر الخارجي، المقام في مدينة جيرونا الإسبانية لمدة 14 يوماً، يأتي ضمن الخطة الفنية للاتحاد لتطوير مستويات اللاعبين وصقل مهاراتهم، من خلال الاحتكاك الخارجي والتدريب في واحدة من أهم مراكز الإعداد الأوروبية في رياضة الدراجات، وهذه المعسكرات تصنع الفارق على المديين المتوسط والبعيد، وتمنح لاعبينا فرصة حقيقية للارتقاء بمستواهم الفني والبدني».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يشارك في المعسكر ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني، هم: عبدالله الهاشمي من نادي الحمرية، وسلطان الحمادي من نادي خورفكان، وسيف الغاوي من نادي الشارقة، تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني أحمد المري، الذي يتولى متابعة تنفيذ البرنامج اليومي خلال فترة المعسكر».

وأثنى بوعصيبة على الدور البارز الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي في دعم لاعبي المنتخبات الوطنية الموهوبين، ضمن برنامج رعاية الموهوبين.

وقال: «نوجّه شكرنا لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للاعبي أندية الإمارة، وحرصه على رعاية الموهوبين وتمكينهم من خوض تجارب احترافية نوعية تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية».

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن برنامج رعاية الموهوبين يستهدف دعم اللاعبين المختارين من المنتخبات الوطنية، عبر توفير المعسكرات الخارجية، والبرامج الفنية المتخصصة، والمكافآت المالية التحفيزية، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية.