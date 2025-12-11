إنجلترا تواجه الأوروغواي واليابان في مارس

يتابع المنتخب الإنجليزي تحضيراته استعداداً لمونديال 2026 لكرة القدم بمواجهتين وديتين أمام الأوروغواي واليابان، وفق ما أُعلن، أمس، وتحل الأوروغواي ضيفة على ملعب «ويمبلي» الشهير في 27 مارس المقبل، بينما تخوض اليابان مباراتها بعد أربعة أيام، ويخوض منتخب «الأسود الثلاثة» مباراتيه الأخيرتين في عقر داره قبل التحضير لنهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الصيف المقبل، على أمل أن يُنهي رجال المدرب الألماني، توماس توخل، صياماً دام منذ مونديال 1966، عندما أحرزت إنجلترا اللقب على أرضها للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن، وتأهل الإنجليز إلى العرس العالمي الكروي من صدارة المجموعة الـ11 بالعلامة الكاملة، برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.