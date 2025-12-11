إطلاق أول مشروع وطني لأرشفة التاريخ البحري الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أمس، إطلاق أول مشروع وطني لتوثيق وأرشفة التاريخ البحري الرياضي في دولة الإمارات.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن المبادرة غير مسبوقة، بهدف صون الذاكرة البحرية، وحفظ الإرث الرياضي العريق الذي يشكل إحدى ركائز الهوية الوطنية منذ قيام الاتحاد.

وأضاف أن المشروع يؤسس لأول قاعدة بيانات رقمية شاملة، لجمع وتنظيم وتوثيق السجلات التاريخية للبطولات والسباقات والفعاليات والمشاركات المحلية والدولية، والصور والمواد الفيلمية والوثائق والمقتنيات المرتبطة بالقطاع البحري الرياضي.

وذكر أن الأرشيف سيكون مرجعاً رئيساً للدراسات والمبادرات الدولية، لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في التوثيق الرياضي، واعتماد الحلول المتقدمة لحفظ التاريخ البحري.

وأوضح أن إطلاق المبادرة جاء بعد اجتماع تنسيقي عقده مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتم خلاله استعراض آليات تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المحتوى التاريخي، واعتماد سياسات موحدة تشمل الرقمنة عالية الجودة، وتصنيف المواد، وتدريب فرق العمل، وتعزيز التكامل مع الأندية البحرية في عمليات جمع البيانات والمواد التاريخية المتوافرة لديها.