شركة رونالدو تحصل على 70% من عوائد تذاكر ودية الوحدة والنصر

علمت «الإمارات اليوم» من مصادر وثيقة الصلة، أن شركة التسويق المملوكة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كانت اللاعب الرئيس في تنظيم المباراة الودية التي جمعت النصر السعودي مع نادي الوحدة، والتي جرت الليلة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن شركة رونالدو هي من تولّت التنسيق الكامل لإقامة هذه المواجهة، بدءاً من الترويج للمباراة وحتى إدارة عوائد التذاكر، اذ حصلت الشركة على 70% من إجمالي دخل التذاكر، مقابل 30% ذهبت لنادي الوحدة. ويعكس هذا التوزيع مدى التأثير التجاري الكبير الذي يتمتع به رونالدو، باعتباره أحد أكثر الرياضيين جاذبية للجمهور حول العالم.

وشهدت مباراة النصر والوحدة حضوراً جماهيرياً لافتاً تجاوز تسعة آلاف متفرج، غالبيتهم جاؤوا خصيصاً لمشاهدة رونالدو عن قرب، إذ غطّت قمصانه مدرجات الملعب، سواء من الجماهير السعودية أو العربية التي باتت تلاحقه أينما لعب.

ولم يقتصر الحضور على المقاعد فقط، بل امتد إلى محيط نادي الوحدة، حيث سجلت الفنادق القريبة معدلات إشغال مرتفعة نتيجة توافد المشجعين السعوديين الذين رافقوا فريق النصر وحرصوا على متابعة النجم البرتغالي في هذه الودية.