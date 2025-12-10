دبي تستضيف نزالات بـ8 ملايين دولار في «ليلة الأبطال»

أعلن نخبة نجوم الملاكمة المحترفين في العالم جاهزيتهم الكاملة لخوض نزالات «ليلة الأبطال» 13، المقررة يوم الجمعة في دبي، كأحد أبرز الفعاليات المصاحبة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة رجال «الإمارات 2025»، والبالغ مجموع جوائزها المالية ثمانية ملايين دولار، لتشكل إحدى أضخم أمسيات الملاكمة هذا العام.

وجاءت هذه الأجواء خلال مؤتمر صحافي موسع شهد حضوراً إعلامياً لافتاً من مختلف أنحاء العالم، اذ عبّر الملاكمون المشاركون عن حماسهم الكبير وثقتهم في تقديم ليلة استثنائية ترتقي لتطلعات الجماهير.، مُشيدين في ذات الوقت بالبنية التحتية المتقدمة في دبي ومستوى التنظيم الذي وصفوه بـ«المثالي».

وقال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف، أن اختيار دبي لاحتضان هذه الأمسية العالمية يعكس ثقة الاتحاد بقدرات المدينة على تقديم تجربة تنظيمية متفردة.

وأضاف: «الإمارات باتت وجهة محورية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصة مع الزخم المصاحب لبطولة العالم للنخبة واجتماعات الجمعية العمومية»الكونغرس«التي تستضيفها دبي بالتوازي مع البطولة».

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الرئيسية بين البلغاري كوبرات بوليف والروسي مراد غاسييف على لقب الوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية (WBA)، وهي مواجهة تُوصف بأنها واحدة من أقوى نزالات العام لما يمتلكه الطرفان من قوة بدنية وخبرة كبيرة في النزالات الكبرى.

كما يلتقي الطاجيكي باكودور أوسمونوف مع البريطاني ماكسي هيوز في نزال مرتقب على لقب الوزن الخفيف، بينما يعود الأوزبكي شاخوبيدين زويروف لمواجهة الفنزويلي يوئيل فينول في نزال إعادة على لقب وزن الديك وسط توقعات بتنافسية عالية.

ويشهد الحدث أيضاً إعادة النزال بين الروسي خاريتون أجربا والأرجنتيني نيري مونيوز في وزن الخفيف السوبر، إضافة إلى مواجهة قوية بين الروسي فاديم موساييف والجنوب أفريقي تولاني مبينجي في وزن الوسط، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون من أكثر النزالات إثارة في الأمسية نظراً لأسلوب الملاكمين الهجومي وسعيهما لتسجيل انتصار مؤثر في مسيرتهما.

وأكد كريمليف خلال حديثه أن «ليلة الأبطال» تأتي ضمن مهرجان شامل للملاكمة تحتضنه دبي هذا العام، مشيراً إلى أن اختيار قائمة المشاركين تم بعناية فائقة، نظراً لما يمتلكه كل ملاكم من تاريخ ومستوى يجعل الأمسية مرشحة لتكون واحدة من أبرز المحطات في روزنامة اللعبة لعام 2025.

وقال: «ستكون الجماهير على موعد مع ليلة ستبقى عالقة في الذاكرة، بفضل قوة النزالات والجاهزية العالية للملاكمين، إلى جانب الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي لتنظيم أحداث بهذا المستوى».