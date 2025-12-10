«النصر» و«أبوظبي» يتقاسمان درع التفوق العام لرجال ألعاب القوى

تقاسم كل من نادي النصر ونادي أبوظبي لألعاب القوى الفوز بدرع التفوق العام لفئة الرجال للموسم الرياضي 2024-2025، فيما توّج نادي الشارقة لرياضة المرأة بدرع التفوق العام لفئة السيدات.

وجرى تتويج الفائزين خلال الحفل السنوي لاتحاد ألعاب القوى، الذي أقيم برعاية وحضور الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي والرئيس الفخري للاتحاد، وبمشاركة قيادات رياضية وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الحكومية والرعاة ووسائل الإعلام.

وشهد الحفل استعراضًا لأبرز محطات الموسم، حيث نجح أبطال الإمارات في تحقيق نتائج لافتة على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين المسار التصاعدي الذي تسير عليه ألعاب القوى الإماراتية.

كما خصص الاتحاد فقرة لتكريم المواهب الصاعدة التي أثبتت حضورها في المنافسات المحلية والخارجية، كما شمل الحفل أيضًا تكريم الرعاة والشركاء تقديرًا لجهودهم في دعم أنشطة الاتحاد، إلى جانب تكريم خاص للفريق ضاحي خلفان تقديرًا لعطائه ودعمه المتواصل.

وفي ختام الحفل، أشاد الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس الاتحاد، بالتطور الملحوظ في مستويات اللاعبين خلال الموسم، مثمنًا الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والرعاية المستمرة التي الفريق ضاحي خلفان، والتي كان لها أثر واضح في تحقيق النجاحات الأخيرة.