المنتخب تأهل بـ «سيناريو مُعقد».. وكوزمين: قيادة «الأبيض» شرف كبير

تأهل المنتخب الوطني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2025» عبر «سيناريو معقد»، اكتمل بالفوز على الكويت 3-1، إلى جانب خدمة انتظرها من مباراة الأردن ومصر، حيث فاز «النشامى» على «الفراعنة» 3 - صفر، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليحتل «الأبيض» المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، خلف الأردن المتصدر بتسع نقاط، فيما حل المنتخب المصري في المركز الثاني بنقطتين، بينما جاء منتخب الكويت في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وعبّر مدرب المنتخب الإماراتي، أولاريو كوزمين، عن سعادته بالفوز والتأهل، وقال: «أخيراً سارت الأمور في مصلحتنا. جئت إلى المنتخب الإماراتي للمساعدة، وشرف كبير لي أن أكون هنا في قيادة الأبيض».

وسجل يحيى الغساني هدفين للإمارات، الأول في الدقيقة 16 من ركلة جزاء حصل عليها علي صالح، والثاني في الدقيقة 18 من تسديدة بعد تمريرة كايو لوكاس.

وقلص فهد الهاجري الفارق للكويت بهدف في الدقيقة 59، ثم سجل نيكولاس خيمينيز الهدف الثالث للإمارات في الدقيقة 66 من تمريرة علي صالح.

وبدا من الدقيقة الأولى أن الأبيض تعامل مع مباراته أمام الكويت بمنتهى الجدية، رافضاً الانسياق خلف الحسابات أو الترشيحات التي مالت لصالح مصر، فقدم «الأبيض» أفضل أداء له في البطولة حتى الآن، متجاوزاً الصورة التي ظهر بها في مباراتي الأردن ومصر، ليسجل هدفين مبكرين عبر المتألق يحيى الغساني.

ومنح هذا التقدم السريع اللاعبين ثقة كبيرة، وأتاح لهم التحكّم بإيقاع المباراة وفرض أسلوبهم على المنتخب الكويتي، الذي وجد صعوبة في مجاراة سرعة التمرير والتحول الهجومي للمنتخب الوطني.

وفي الوقت نفسه، كان مدرب الأبيض، أولاريو كوزمين، أكثر اتزاناً في إدارته للمباراة، بعدما اعتمد على طريقة 4-2-3-1، التي منحت الفريق مرونة أكبر في الوسط، وسهّلت عملية بناء الهجمات من الأطراف والعمق.

وساهم هذا التنظيم في الحد من خطورة الكويت، مع الحفاظ على التوازن الدفاعي لمواجهة بعض المحاولات الفردية التي كان يقوم بها لاعبو منتخب الكويت.

ورغم نجاح الأزرق الكويتي في تسجيل هدف تقليص الفارق عبر فهد الهاجري، فإن ذلك لم يغيّر من واقع المباراة التي دانت السيطرة فيها للأبيض، خصوصاً بعد طرد سلطان العنزي إثر تدخل عنيف على يحيى الغساني، ما أتاح للمنتخب الوطني إدارة ما تبقى من زمن اللقاء بأقل مخاطرة ممكنة.

ومع مرور الوقت بدا الأبيض أكثر نضجاً وثباتاً، وخلق عدداً من الفرص التي عززت تقدمه لاحقاً بالهدف الثالث عبر نيكولاس خيمينيز، الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في المقص الأيسر للحارس الكويتي، مؤكداً أفضلية المنتخب وأحقيته بالفوز.

وارتسمت علامات السعادة والارتياح على وجه مدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، عقب نهاية مباراة الكويت وتأهل «الأبيض» إلى ربع نهائي كأس العرب، وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أخيراً سارت الأمور في مصلحتنا. قدم اللاعبون مباراة جيدة وبدأنا اللقاء بقوة، وحققنا فوزاً مستحقاً».

وأضاف: «لا أستطيع أن أنكر أن هذه البداية المثالية منحتنا الهدوء والثقة كثيراً بعد أن دخلنا مباراة الكويت بأجواء تحمل بعض الضغوط بسبب تعقيدات الموقف بالنسبة لنا، لكن تركيزنا الأول كان منصباً على أن نخدم أنفسنا بأنفسنا في انتظار نتيجة مباراة الأردن ومصر».

وأكد كوزمين: «أنهينا الشوط الأول بشكل مثالي بسيطرة واستحواذ على الكرة، مع التقدم بهدفين لكن للأسف استقبلنا هدفاً من كرة ثابتة مرة أخرى، وهذه مشكلة نعرفها جيداً. فريقنا لا يتمتع بالطول الكافي في الخط الخلفي، ولا يمكنني تغيير ذلك. هدف الكويت عقد الأمور في بعض الأوقات لكننا عدنا بتسجيل الهدف الثالث في توقيت كان مهماً بالنسبة لنا».

وقال مدرب المنتخب الوطني: «لدي مجموعة جيدة من اللاعبين، وشيئا فشيئاً سنقدم ما هو أفضل. هذه هي كرة القدم، بالأمس كنا آسفين على النتائج، واليوم سعداء بما حققناه».

وعن مستقبله في قيادة المنتخب الإماراتي خاصة بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة من العراق في دور الملحق، قال كوزمين: «جئت إلى المنتخب الإماراتي للمساعدة، وشرف كبير لي أن أكون هنا».

وختم بقوله: «في الأخير حققنا الأهم وهو الفوز لنخرج بالنقاط الثلاث، ونعود إلى بيوتنا ونحن سعداء. الآن علينا أن نركز على الخطوة المقبلة، لأنها ستكون صعبة وتحتاج إلى مضاعفة العمل».