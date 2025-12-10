خيمينيز: تأهلنا عن جدارة واستحقاق

أعرب لاعب المنتخب الإماراتي لكرة القدم، نيكولاس خيمينيز، عن سعادته بالفوز على الكويت وبلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، مؤكداً أن التأهل جاء عن جدارة واستحقاق، وقال اللاعب في تصريحات صحافية بعد مباراة الكويت: «سعيد جداً بهذا الفوز والتأهل إلى ربع النهائي، والمباراة لم تكن سهلة، لكن الفريق بدأ بقوة وتمكنا من التسجيل مبكراً، وهذا أعطانا ثقة كبيرة للسيطرة على مجريات اللعب»، وأضاف: «الهدف الذي سجلته جاء في اللحظة المناسبة وساعد الفريق على تثبيت النتيجة، لكن يبقى الأهم هو أننا حققنا المطلوب وتأهلنا خطوة أخرى في البطولة»، وأشار إلى أن اللاعبين قاتلوا على كل كرة وتمكنوا من إدارة المباراة بشكل جيد.