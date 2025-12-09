سالم جوهر: لم أقابل كايو في حياتي.. وجورج ويا طلب صورة معي بتواضع

اعتبر لاعب منتخب الإمارات ونجم العين السابق، سالم جوهر، أن حديثه عن لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني حالياً، كايو كانيدو، جاء في إطار التقييم الفني فقط، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية، وذلك رداً على ما أثير أخيراً من تصريحات متبادلة بين الطرفين، مشدداً على أن النقد الفني حق مشروع يصب في مصلحة الكرة الإماراتية وتطوير مستوى المنتخب الوطني.

وكان الخلاف قد نشب بين الطرفين بعد أن أبدى سالم جوهر تعجبه من مشاركة كايو مع المنتخب الوطني، في الفترة الماضية، خلال ظهوره محللاً رياضياً في برنامج «سوالف رياضية» على قناة عجمان، قائلاً: «لا أعرف السبب الذي يجعل كايو كانيدو يلعب في أفضل أندية الإمارات، وأن يتم ضمه إلى المنتخب الوطني!»، وأضاف: «أنا عمري فوق الـ50 عاماً، وأبلغ حالياً 54 عاماً، وإذا تدربت لمدة شهر سأصبح أفضل من كايو»، في المقابل رد كايو في تصريح مطول على حسابه في«إنستغرام»، جاء أبرز ما فيه: «أنت تهاجمني في التلفزيون من دون سبب، رغم أنني لم أفعل لك شيئاً، لكن عندما تقابلني شخصياً تطلب صورة معي!».

وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «قبل التجنيس، تم استقطاب كايو على أنه لاعب محترف، واللاعب المحترف في السابق كان يأتي ليساعد الفريق، ويعلّم اللاعبين الهواة، ونحن كنا هواة»، وأضاف أنه عندما تحدث عن كايو لم يكن الهدف التقليل من اللاعب، وإنما طرح رؤية فنية موضوعية قائمة على ما قدمه داخل الملعب، سواء مع الأندية أو على مستوى المنتخب الوطني.

وتابع: «أعظم مهاجم إفريقي في التاريخ ولاعب الجزيرة السابق، اللاعب الليبيري جورج ويا، طلب مني بكل تواضع في يوم من الأيام أن يلتقط صورة معي، كما التقطت صوراً مع النجم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، ولعبت مع حسام حسن، وعبيدي بيليه، والعديد من نجوم العالم، كنا نتبادل الصور والهدايا بكل تواضع، من دون أي تفاخر، لأن الأهم أننا تعلمنا منهم».

وتابع: «لم أقابل كايو في أي يوم، ولم أطلب يوماً أن أتصور معه، ولم تجمعني به أي علاقة شخصية من الأساس، وإذا كان قال ذلك، فهل يستطيع أن يثبت أنني طلبت منه صورة».

وشدد جوهر على أن انتقاده للاعب كان فنياً بحتاً، قائلاً: «عندما تحدثت عن كايو، كان النقد مرتبطاً بالجانب الفني فقط، وليس هناك أي مشكلة شخصية، نعم، كايو سجل العديد من الأهداف مع الوصل والعين، وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، لكن هذه الأندية تضم مجموعة كبيرة من النجوم القادرين على صناعة الفرص وحمل أي لاعب».

وتساءل جوهر عن مردود اللاعب في محطاته الأخيرة، مضيفاً: «عندما عاد كايو إلى الوصل فلماذا لم يحقق شيئاً، ثم تركه النادي، وقبل ذلك ترك العين؟ والأهم من ذلك، ماذا قدم لمنتخب الإمارات منذ أن تم تجنيسه؟ نحن كنا نتقبل النقد بصدر رحب عندما كنا نلعب».

وتطرق نجم المنتخب السابق إلى مقارنة بين جيله والجيل الحالي، مؤكداً أن الفرص المتاحة في الوقت الحالي أكبر مما كانت عليه في السابق، وقال: «عندما لعبنا في المنتخب، كان هناك عدد كبير من النجوم مثل عبدالرزاق إبراهيم وناصر خميس وغيرهما، ولم نحصل على الفرص المتاحة نفسها حالياً، ولم نتدرج في جميع المنتخبات السنية، وشاركنا فقط في منتخب تحت 23 عاماً، ثم المنتخب الأول في بعض الفترات».

واختتم سالم جوهر تصريحاته قائلاً: «عدد من اللاعبين الذين تم تجنيسهم، حصلوا على فرص حقيقية وكاملة، والسؤال المهم: ماذا قدم هذا الجيل، خصوصاً أوائل اللاعبين الذين نالوا هذه الفرصة، وهل نجحوا فعلياً في إضافة قيمة حقيقية للمنتخب الوطني، في النهاية، الأهم بالنسبة لنا هو التوفيق لمنتخب الإمارات ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل».

التقطت صوراً مع ديل بييرو، ولعبتُ مع حسام حسن وعبيدي بيليه، ولم أطلب أن أتصور مع كايو.

سالم جوهر:

. التقطت صوراً مع ديل بييرو ولعبت مع حسام حسن وعبيدي بيليه وكنا نتبادل الصور والهدايا بتواضع.