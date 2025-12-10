500درهم سعر أقل تذكرة لمباراة الوحدة والنصر السعودي الودية بسبب رونالدو

تشهد مباراة الوحدة والنصر السعودي الودية، المقررة إقامتها، اليوم في الساعة 19:30، على استاد آل نهيان في أبوظبي، إقبالاً كبيراً من الجمهور على شراء تذاكر اللقاء، حيث بلغ سعر أقل تذكرة لحضور المباراة 500 درهم.

وأسهم وصول النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى أبوظبي للمشاركة في المباراة مع النصر أمام والوحدة، في ارتفاع الإقبال على شراء التذاكر، وفقاً لمنصة «بلاتينيوم ليست» التي كشفت عن بيع أعداد كبيرة من التذاكر.

وفي الوقت الذي بلغ سعر أقل تذكرة 500 درهم، ارتفعت أسعار الفئات الأعلى إلى مبالغ كبيرة على الرغم من أنها مباراة ودية، وذلك حسب المقعد والمزايا المرتبطة به، فبعض البطاقات المميزة تُعرض بسعر 1000 درهم، بينما يصل سعرها لفئات كبار الزوار إلى 2500 درهم.

وحذر المنظمون من أن التذاكر تُباع بسرعة كبيرة، ما يعني أن عدد المقاعد المتبقية قد يكون محدوداً.

ويخوض الوحدة المباراة بهدف تجهيز الفريق قبل خوض لقاء الإياب أمام الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، السبت المقبل، حيث فاز «العنابي» في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد على استاد محمد بن زايد.

وفي المقابل يخوض نادي النصر السعودي معسكراً إعدادياً في أبوظبي استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، إذ يتصدر «العالمي» لائحة ترتيب دوري روشن السعودي.

ويخوض نادي النصر هذا اللقاء بوجود أبرز نجومه، كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس، وفي المقابل يقود نادي الوحدة النجم الصربي دوشان تاديتش وعدد من النجوم الشباب، مثل إبراهيما ديارا وأرناو براداس وفاكوندو دانيال، استعداداً للمنافسات المقبلة، خصوصاً مع غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب بقطر، وهم لوكاس بيمينتا وعلاء زهير وروبن فيليبي، إلى جانب المهاجم عمر خريبين مع منتخب سورية.