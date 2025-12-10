آمنة القبيسي وهاكينن يقودان سباقاً ضد شلل الأطفال

في أجواء الجولة الختامية لموسم «الفورمولا 1»، كشف البرنامج العالمي لاستئصال شلل الأطفال عن حملة توعوية جديدة، تحمل اسم «المربّع الأخير» خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى الذي اختتم، الأحد الماضي، معلناً دخول العالم المرحلة الحاسمة في السباق النهائي للقضاء على المرض تماماً.

وتستمد الحملة فكرتها من أشهر رمز في عالم السباقات، علم المربعات المتناوبة عند خط النهاية، لكن في حملة «المربّع الأخير» يتم استبدال أحد المربعات السوداء بمربع أحمر واحد، يرمز إلى آخر 0.1% من حالات شلل الأطفال التي لم يتم القضاء عليها بعد، وهي النسبة الصغيرة التي يعني التغلّب عليها، حماية كل طفل في جميع أنحاء العالم من هذا المرض إلى الأبد.

واختارت الحملة بطلَي السباقات، آمنة القبيسي وميكا هاكينن، ليكونا سفيرَيها، وهما شخصيتان ارتبط اسماهما بعلم خط النهاية لسنوات طويلة، حتى بات بالنسبة إليهما رمزاً للحسم والإصرار، وباتا يوظفان مكانتهما الصوتية والرياضية لنقل هذا الرمز إلى ساحة إنسانية أرحب: سباق إنهاء شلل الأطفال إلى الأبد.

من جانبها، قالت سائقة السباقات الإماراتية آمنة القبيسي: «لقد قطعنا شوطاً هائلاً، وأنا فخورة جدّاً بالدور الذي قامت به بلدي الإمارات في الوصول إلى هذه المرحلة من مسيرة القضاء على شلل الأطفال، ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى حسم هذا السباق لمصلحة أطفال العالم أجمع».

وقال سائق «الفورمولا 1» السابق، ميكا هاكينن، المتوَّج بلقب بطولة العالم مرتين: «شلل الأطفال مرض قاسٍ يصيب الأطفال الأكثر ضعفاً في العالم، ولقد شارفنا على القضاء عليه تماماً، لكن هذا المربع الأخير يذكّرنا بنسبة الـ0.1% التي لابد من إيقافها».

وبحسب بيان صحافي، يظهر كل من القبيسي وهاكينن في سلسلة من الأفلام القصيرة يسترجعان فيها لحظات رؤية علم النهاية أمامهما في السباق، وما يحمله من معانٍ شخصية لكلٍ منهما، لكن هذه المرة يكتسب العلم دلالة جديدة بوصفه خط النهاية في سباق إنساني ضد مرض يهدد حياة الأطفال.

وبعد أجواء الحماسة التي ملأت حلبة مرسى ياس خلال جائزة أبوظبي الكبرى، انتقل رئيس مؤسسة غيتس وأحد الشركاء الرئيسين في البرنامج العالمي لاستئصال شلل الأطفال، بيل غيتس، إلى مسار مختلف من السباق، حيث انضم إلى آمنة القبيسي في حلبة «ياس كارت زون» ضمن مجمّع حلبة مرسى ياس لخوض سباق خاص بهما.