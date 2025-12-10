«دبي لكرة السلة» يُحقق انتصاره الثامن توالياً في الدوري الأدرياتيكي

واصل نادي دبي لكرة السلة انطلاقته القوية في الدوري الأدرياتيكي (ABA)، بعد أن حقق فوزه الثامن على التوالي متغلباً خارج ملعبه على فريق إيغوكا البوسني بنتيجة 88-74، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، في مدينة لاكتاشي.

وحافظ الفريق على صدارته للمجموعة الأولى بسجل مثالي، رافعاً رصيده إلى 16 نقطة من ثمانية انتصارات من دون أي خسارة، مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

وأعرب مدرب نادي دبي لكرة السلة، يوريكا غوليماتش، عن رضاه بأداء الفريق، مشيراً إلى أن الانتصار جاء في توقيت مهم بعد الخسارة التي تعرّض لها في الدوري الأوروبي قبل ثلاثة أيام، مؤكداً أن اللاعبين «أظهروا احترافية منذ البداية وسيطروا على المباراة طوال 40 دقيقة»، وأن «27 تمريرة حاسمة تعكس الروح الجماعية والانضباط الدفاعي».

ويستعد الفريق لمواجهة قوية في الجولة الـ15 من الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، حيث يلتقي مع بايرن ميونيخ، بعد غد، على صالة كوكا كولا أرينا بدبي، في محطة جديدة ضمن مشوار مشاركته الأولى في البطولة القارية.