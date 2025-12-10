قرية ماراثون أبوظبي 2025 تبدأ استقطاب الزوار

بدأت قرية ماراثون أبوظبي 2025، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية «أدنوك»، في مدينة زايد الرياضية، استقطاب آلاف الزوار والمشاركين، وذلك مع انطلاق فعالياتها، أول من أمس، تمهيداً لإقامة النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي 2025، السبت المقبل.

وتفتح القرية أبوابها أمام الزوار يومياً من الساعة 15:00 حتى 22:00، على أن تفتح في يوم السباق من الساعة 05:00 صباحاً حتى 13:00 ظهراً.

وقال مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي: «تشكل قرية ماراثون أبوظبي جزءاً مهماً من التجربة الشاملة للحدث، فهي مساحة نابضة بالحياة تجمع المشاركين والزوار، وتقدم فعاليات رياضية وترفيهية مستمرة على مدار الأيام التي تسبق الحدث المنتظر».