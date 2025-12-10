بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة تنطلق في العين السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إطلاق النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، يومَي 13 و14 ديسمبر الجاري، في جامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

ويأتي اختيار منطقة العين ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر الفنون القتالية المختلطة على أوسع نطاق، ومنح اللاعبين في مختلف مناطق الدولة فرصة للتطور التدريجي والمشاركة في بطولات تمهّد لهم طريق الاحتراف.

وتشمل البطولة منافسات مخصصة للفئات العمرية المختلفة، ابتداءً من فئة الأشبال D (من 10 إلى 11 عاماً)، ثم فئتي الناشئين C (من 12 إلى 13 عاماً) والناشئين B (من 14 إلى 15 عاماً)، تليها فئة الشباب A (من 16 إلى 17 عاماً)، وفئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، محمد بن دلموج الظاهري، أن النسخة الخامسة تمثل خطوة جديدة في مسيرة نشر وتطوير الفنون القتالية المختلطة في الدولة، خصوصاً مع الإقبال المتزايد من مختلف الأعمار.

وقال في بيان صحافي: «نحرص من خلال هذه البطولة على توفير منصة تنافسية تساعد اللاعبين على تحقيق التطور المطلوب، وتمنح الكوادر الفنية فرصة لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتها، كما أن استضافة العين لهذا الحدث يعكس حرص الاتحاد على الوصول إلى جميع مناطق الدولة وتوفير بطولات منتظمة تواكب آمال وتطلعات اللاعبين».