شباب الأهلي يدفع ثمن «الثلاثيات» أمام اتحاد جدة

حسمت الرميات الثلاثية، خصوصاً في الربع الأخير، فوز اتحاد جدة السعودي على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 85-82، في قمة المجموعة الأولى التي جمعتهما، أول من أمس، على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز، ضمن افتتاح مرحلة الإياب من دوري مجموعات «سوبر غرب آسيا» للمنطقة الخليجية لكرة السلة.

وأدت الخسارة إلى تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف اتحاد جدة الذي انفرد بالصدارة.

وبرز الأميركي جاريل أيدي، المحترف السابق في دوري السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بتألقه في الربع الرابع مسجلاً 11 نقطة، بينها ثلاث رميات ثلاثية منحت فريقه الأفضلية في اللحظات الحاسمة، كما لعب زميله الأميركي، إريك نيل، دوراً محورياً بتسجيله ثلاثية مطلع الربع الأخير، وضعت اتحاد جدة في المقدمة حتى صافرة النهاية.

واعتمد اتحاد جدة بشكل كبير على «سلاح الثلاثيات»، إذ سجل لاعبوه 16 رمية بنسبة نجاح بلغت 45.6%، مقابل ثماني رميات ثلاثية فقط لشباب الأهلي، بنسبة نجاح وصلت إلى 40%، ما مثّل نقطة ضعف للفريق الإماراتي.

وعلى الرغم من خسارة فريقه، واصل محترف شباب الأهلي، الأميركي ديشوندري واشنطن، تألقه في البطولة، بتحقيقه «تريبل دابل» جديدة عبر تسجيل 19 نقطة، و14 متابعة، و15 تمريرة حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لعودة «فرسان السلة» بنتيجة اللقاء، كما تألق النجم الدولي، قيس عمر، بتسجيله 19 نقطة، وست متابعات، بينما أضاف السنغالي أسان بوي 15 نقطة وثماني متابعات.

ويتجه شباب الأهلي، في 12 يناير المقبل، إلى العاصمة البحرينية المنامة، لمواجهة فريق المحرّق، في مباراة يسعى خلالها «فرسان دبي» إلى تكرار فوزهم ذهاباً في دبي، الشهر الماضي، بنتيجة 89-87، بينما يخوض اتحاد جدة مباراة تبدو أسهل نسبياً، في الخامس من يناير المقبل، مع ضيفه كاظمة الكويتي، بعدما تفوّق عليه ذهاباً في الكويت بنتيجة 92-81.

