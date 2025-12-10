النقبي يحمل علم الإمارات في افتتاح «آسيوية الشباب» البارالمبية

يحمل نجم المنتخب لكرة السلة على الكراسي المتحركة، اللاعب منصور النقبي، علمَ دولة الإمارات خلال حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب - دبي 2025، الذي يقام، مساء اليوم، على استاد نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في الحدث القاري نحو 1500 لاعب ولاعبة من 35 دولة، يتنافسون في 11 لعبة هي: ألعاب القوى، والسباحة، والبوتشيا، ورفعات القوة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، وكرة الهدف، والريشة الطائرة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين، والتايكواندو.

وأكملت الوفود المشاركة استعداداتها للنسخة الحالية في دبي، سعياً لتقديم جيل جديد يعبّر عن طاقات الشباب وطموحاتهم من خلال قصص إرادة وإلهام، خاصة أن البطولة تمثل محطة أساسية لاكتشاف المواهب وصقل مهارات أبطال المستقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 51 لاعباً ولاعبة جاهزين لخوض غمار تحدي «الحلم القاري» في ثماني ألعاب، هي: البوتشيا، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، ورفعات القوة، والسباحة، وكرة الطاولة، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، ومصارعة الذراعين.

وأُجري أمس التصنيف الطبي لـ851 لاعباً من الوجوه الجديدة، في رقم قياسي يهدف إلى تحديد الفئات الرياضية المناسبة لكل لاعب وفق نوع الإعاقة وتأثيرها في الأداء، كما بلغ عدد المصنفين رسمياً 64 مصنفاً في مختلف الإعاقات.

