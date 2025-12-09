العاجل: ركلة جزاء «الأبيض» وطرد اللاعب العنزي قراران صحيحان

أكد الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي عبدالله العاجل، أن الحكم الصيني مانينغ قدّم أداءً جيدًا في إدارة مباراة منتخبي الإمارات والكويت، التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس العرب في الدوحة، وانتهت بفوز الإمارات 3-1 وتأهله إلى الدور ربع النهائي، مشيرًا إلى أن قراراته كانت سليمة ولم تؤثر سلبًا على مجريات اللقاء.

وأوضح العاجل في تصريح لـ«الإمارات اليوم» أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للمنتخب الإماراتي وأسفرت عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 تعد قرارًا صحيحًا، مبينًا أن لاعب الكويت سلطان العنزي قام بعرقلة لاعب الأبيض يحيى الغساني داخل منطقة الجزاء.

كما شدد الخبير التحكيمي على صحة قرار الحكم بطرد اللاعب الكويتي سلطان العنزي في الدقيقة 54، موضحًا أن اللاعب ارتكب سلوكًا مشينًا، وهو ما أكده حكم الفيديو «VAR»، وبالتالي جاء القرار منسجمًا مع القانون.

وأشار العاجل إلى أن جميع الأهداف الأربعة التي شهدتها المباراة (ثلاثة للإمارات وواحد للكويت) صحيحة، مؤكدًا أن المنتخب الإماراتي استحق الفوز بجدارة.