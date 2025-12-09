كوزمين: تأهلنا مستحق.. وتدريب "الأبيض" شرف كبير

أكد المدير الفني لمنتخب الإمارات الروماني أولاريو كوزمين، أن "الأبيض" استحق التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، مشدداً على أن تدريبه للأبيض الإماراتي شرف كبير له.

وفاز "الأبيض" بثلاثة أهداف لهدف على الكويت اليوم، في ثالث جولات دور المجموعات، لحساب المجموعة الثالثة ليتقدم إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويرافق المنتخب الأردني المتصدر بالعلامة الكاملة وتأهل في المركز الأول بـ 9 نقاط.

وقال كوزمين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "استحققنا أن نعود ونتأهل، اللاعبون قدما أداء جيداً اليوم، لذا هو تأهل مستحق بالنسبة لنا اليوم".

وأضاف: "مصر أيضا لعبت بشكل جيد لكن لم توفق في التأهل".

وكان منتخبا مصر والإمارات قد تعادلا في الجولة الماضية 1 / 1.

وقال المدرب: "لدي مجموعة جيدة من اللاعبين وشيئاً فشيئاً سنقدم ما هو أفضل.. هذه هي كرة القدم، بالأمس كنا آسفين على النتائج، واليوم سعداء بما حققناه".

وعن مستقبله في قيادة المنتخب الإماراتي خاصة بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالخسارة من العراق في دور الملحق، قال كوزمين: "جئت إلى المنتخب الإماراتي للمساعدة، وشرف كبير لي أن أكون هنا، واحترم هذا البلد، وأتمنى أن نتحسن."