مدرب النشامى: الظروف خدمتنا.. والمنتخب الإماراتي بإمكانه الوصول للنهائي

قال مدرب منتخب الأردن جمال السلامي، إن ظروف المباريات خدمت النشامى في الدور الأول من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "سنفرح اليوم، وسنبدأ الاستعداد بجدية لأن المباريات القادمة صعبة، لقد تأهلت منتخبات أخرى، فلسطين فريق قوي، ومنتخب الإمارات بإمكانه الوصول للنهائي".

وبين "أحداث المباريات خدمتنا، لقد استفدنا من الأفضلية العددية في المباراة الأولى بعد طرد لاعب إماراتي، أما منتخب الكويت خاض مباراته بالصف الثاني، واليوم منتخب مصر كان مضغوطاً".

وتأهل النشامى لدور الثمانية في صدارة المجموعة الثالثة بعد تحقيق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات على الإمارات والكويت ومصر، ورافقه المنتخب الإماراتي بفوزه على الكويت بنتيجة 3 / 1 اليوم.

أما منتخب مصر تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بعد الخسارة أمام الأردن بينما يتذيل منتخب الكويت الترتيب بنقطة واحدة.

قال السلامي عقب الفوز على منتخب مصر في ملعب البيت "مسارنا كان موفقاً في البطولة، وخدمتنا أحداث المباريات في الدور الأول، وقدم اللاعبون أداء جيدا، وحققنا العلامة الكاملة".

وختم جمال السلامي تصريحاته "لقد لعبنا مباراة مصر بالبدلاء، وأثبتنا أن الفريق به قوام كبير وجاهز، ونتمنى الاستمرار في البطولة لأبعد نقطة لإسعاد جماهيرنا".