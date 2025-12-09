انتصار جديد للأردن يطيح بمصر ويمنح النشامى صدارة مثالية في كأس العرب

أكد المنتخب الأردني أحقيته في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2025»، بعدما اختتم مشواره في المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، إثر فوزه المستحق على نظيره المصري بنتيجة 3-0.

وأضاع الفراعنة فرصة ثمينة للتأهل، رغم قرار مدرب الأردن جمال السلامي إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بعد ضمان الصعود، إلا أن «النشامى» فرضوا سيطرتهم منذ الدقائق الأولى. وترجموا تفوقهم بتسجيل الهدف الأول عبر محمد أبو حشيش، الذي استغل خطأ دفاعياً مصرياً ليطلق تسديدة قوية استقرت في شباك الحارس محمد بسام عند الدقيقة 19.

وبعد الهدف، عجز الفريق المصري عن مجاراة النسق الأردني العالي، خاصة في وسط الميدان، اذ استغل لاعبو النشامى الثغرة الموجودة خلف الظهير الأيسر يحيى زكريا. ومن هذه الجبهة تحديداً، نجح محمد أبو زريق في مضاعفة النتيجة، بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسددها بيسراه بإتقان في الزاوية البعيدة عن الحارس.

وكاد عودة الفاخوري أن يحسم المباراة تماماً في بداية الشوط الثاني، بعد أن استغل خطأ من المدافع حمدي الونش وسجل هدفاً ثالثاً، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي وجود خطأ ارتُكب قبل عملية التسجيل.

ولكن علي علوان نجح في مناسبة أخرى أن يُسجل الهدف الثالث للمنتخب الأردني، عبر ضربة جزاء نفذها علي يمين الحارس في الدقيقة 90+2.