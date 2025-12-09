تألق الغساني يصنع الفارق.. «الأبيض» يضمن مقعده في ربع نهائي كأس العرب

بلغ المنتخب الوطني لكرة القدم الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب «قطر 2025»، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب 974 ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، واستفاد منتخب الإمارات من فوز الأردن على مصر 3- صفر ، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط خلف الأردن المتصدر بتسع نقاط، فيما حل المنتخب المصري في المركز الثاني بنقطتين، بينما جاء منتخب الكويت في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

وبدأت المباراة بحذر من الطرفين، مع أفضلية نسبية للمنتخب الكويتي خلال الدقائق العشر الأولى، من دون أن يتعرض مرمى الحارس حمد المقبالي لتهديد حقيقي.

ومع مرور الوقت، دخل «الأبيض» أجواء اللقاء تدريجياً، ليحصل على أولى الفرص، عندما انطلق يحيى الغساني متجاوزاً أحمد الظفري، الذي اضطر لعرقلته داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم الصيني، ما ينيغ، في احتساب ركلة جزاء نفذها «الغساني» بنجاح في الدقيقة 16.

ولم يمضِ وقت طويل حتى عزز المنتخب الوطني تقدمه بالهدف الثاني، بعد جملة فنية رائعة، أنهاها كايو لوكاس بتمريرة متقنة إلى يحيى الغساني، الذي وضع الكرة بثقة على يسار الحارس خالد الرشيدي في الدقيقة 18.

وبعد الهدفين، باتت المباراة أكثر سهولة للأبيض الذي وجد المساحات في دفاع الكويت، واقترب من إضافة هدف ثالث عبر علي صالح، إلا أن الأخير أضاع فرصة محققة وهو في مواجهة مباشرة للمرمى بعدما اصطدمت تسديدته بمدافعي «الأزرق».

ودخل المنتخب الكويتي الشوط الثاني بنزعة هجومية واضحة، كاد أن يترجمها محمد دحان بتسديدة قوية أبعدها الحارس حمد المقبالي بثبات.

غير أن محاولات «الأزرق» تلقت ضربة قاسية بعد طرد سلطان العنزي، إثر اعتدائه على يحيى الغساني دون كرة، ليؤكد حكم الفيديو المساعد صحة القرار ويُكمل المنتخب الكويتي اللقاء منذ الدقيقة 53، بعشرة لاعبين.

ولكن الأزرق تمكن من استغلال «هفوة» معتادة من دفاع الأبيض ليتمكن فهد الهاجري، من تسجيل هدف تقليص الفارق، بعد أن انقض على كرة عرضية وأودعها برأسه على يمين «المقبالي»، في الدقيقة 59.

وأعاد نيكولاس خيمينيز توسيع الفارق للمنتخب الوطني، بعدما استلم الكرة من منتصف الملعب وانطلق بثبات، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى الكويت في الدقيقة 66.