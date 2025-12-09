يحيى نادر على مقاعد البدلاء.. وعلي صالح يبدأ أساسياً

أجري الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراته أمام الكويت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الثالثة في كأس العرب في الدوحة.

وخرج لاعب الوسط يحيى نادر من التشكيل الأساسي ليجلس على مقاعد البدلاء.. فيما ييدأ علي صالح في التشكيل الأساسي من بداية المباراة.

وضمت التشكيلة التي ستخوض لقاء الكويت كل من حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي أساسيا في حراسة المرمى للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء في خط الدفاع كل من: في الدفاع روبن فيليب ولوكاس بيمنتا وساشا وماركوس مليوني، وفي خط الوسط: ماجد راشد ونيكولاس خمييز وعلي صالح ويحيى الغساني وكايو لوكاس، وفي الهجوم برونو أوليفيرا.

وينتظر أن يعتمد كوزمين على خطة لعب 4-2-3-1.

يذكر أن التشكيلة السابقة التي خاض بها المنتخب مباراته أمام مصر في الجولة الثانية ضمت كلا من الحارس حمد المقبالي وفي الدفاع روبين فيليب ولوكاس بيمنتا وساشا وعلاء الدين زهير وفي الوسط يحيى نادر وماركوس مليوني ولوان بيريرا ونيكولاس خمينيز ويحيى الغساني وفي الهجوم برونو أوليفيرا.