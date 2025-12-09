تغطية مباشرة.. مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد 974 بالدوحة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويدخل "الأبيض" اللقاء حاملاً شعار "لابديل عن الفوز" من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025، حال عدم تمكن "الفراعنة" من الفوز على "النشامى" في المواجهة التي ستجمعهما خلال التوقيت نفسه.

تشكيلة منتخب الإمارات

أعلن المدير الفني أولاريو كوزمين، عن تشكيلة "الأبيض" لمواجهة الكويت، والتي تضم:

حراسة المرمى: حمد المقبالي

خط الدفاع: روبين فيليب، لوكاس بيمتنا، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني

خط الوسط: ماجد راشد، نيكولاس خيمينز، يحيى الغساني



الهجوم: علي صالح،كايولوكاس، برونو أوليفيرا



القنوات الناقلة

يتم بث المباراة مجاناً عبر قناة دبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس العرب، من خلال الرابط التالي:

https://www.dubaisports.ae/content/dubaisports/livestreaming/channel-1.html