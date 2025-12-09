«تحدي الحبتور المحلية للتنس» تنهي نسختها العاشرة.. وتستعد للعام المقبل بموعد جديد

تُوج إبراهيم أبوشاهين بلقب فئة الرواد لبطولة الحبتور المحلية العاشرة للتنس عن بينما حل غوليين ميزون، في المركز الثاني.

وذهبت صدارة فئة السيدات إلى كارينا أوغورودنيكوفا، على حساب منافساتها إيزابيل جيمس والتي حلت في مركز الوصافة.

وانتزع حسام يزدي المركز الأول لفئة الرجال، وتبعه جوفاني سماحة في المركز الثاني. كما جرى تكريم أصحاب المركزين الأول والثاني في فئات تحت 12 و14 و16 سنة للبنين والبنات، إضافة إلى فئة تحت 18 سنة للشباب والشابات.

وفي هذا الشأن اتخذت اللجنة المنظمة قرارا بإعادة النظر بشأن إقامة بطولة الحبتور للتنس للمحليين في العام المقبل لتقام خلال عطلة نصف العام الدراسي سعيا إلى توسيع مشاركة أكبر عدد من اللاعبين المحليين والمقيمين في الدولة.

وأوضحت مديرة البطولة، نورا بدوي، أن بطولة تحدي الحبتور للتنس تؤمن بأهمية هذه الفعالية التي تُنظم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وتعتبرها منصة مهمة لفتح المجال أمام اللاعبين المواطنين من مختلف الأعمار، دعماً للمنتخبات الوطنية، مع إتاحة الفرصة أيضاً للمقيمين للمشاركة فيها.

وأكدت بدوي أن اللجنة المنظمة تحرص سنوياً على تكريم أوائل البطولة المحلية خلال حفل تتويج بطولة تحدي الحبتور الدولية، في خطوة تهدف إلى شحذ همم اللاعبين واللاعبات وتحفيزهم على التطور.

وأشارت إلى أن النسخة العاشرة أقيمت بالتزامن مع بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات، الأمر الذي حدّ من حصولها على التغطية الإعلامية الكاملة، ما دفع اللجنة لاختيار موعد مستقل للنسخة المقبلة بما يضمن تسليط الضوء عليها وتعزيز انتشار اللعبة بين أبناء المجتمع.

وتوقعت بدوي ارتفاع عدد المشاركين في النسخة الجديدة، خاصة مع توافق موعد البطولة مع العطلة الدراسية، مؤكدة أن الإعلان عن نسختها الجديدة لاقى تفاعلاً كبيراً وسعادة واضحة من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.