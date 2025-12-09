مدرب الكويت: منتخب الإمارات قوي

قال مدرب المنتخب الكويتي، البرتغالي هيليو سوزا، إن مواجهة الأبيض الإماراتي تُعد تحدياً جديداً لـ«الأزرق»، مشدداً على صعوبتها، لكنه أكد أن المنتخب الكويتي لاتزال لديه فرصة للتأهل.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «منتخب الإمارات قوي، وننتظر تعثر منتخب مصر أمام الأردن، لذلك يجب أن نركّز على مباراتنا أمام الإمارات من أجل التأهل»، وأضاف: «نواجه منتخبات تملك دوريات محترفة، بينما الدوري الكويتي ليس محترفاً».

وتابع: «رغم أن تصنيف المنتخب الكويتي عالمياً متأخر فإن المنتخب يتطور للمستقبل».