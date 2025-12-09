نوريس: فزت بلقب بطل العالم «الفورمولا 1» على طريقتي

أكد سائق فريق «ماكلارين»، البريطاني لاندو نوريس، المتوج، أول من أمس، في العاصمة أبوظبي بطلاً للعالم، بحلوله ثالثاً في سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»، خاتمة موسم سباقات «الفورمولا 1»، أن اللقب «جاء على طريقته» بحسب وصفه، وأنه استمد أكبر قدر من الرضا في إسعاد الأشخاص الأقرب إليه.

وحصد نوريس على «حلبة مرسى ياس» لقب بطل العالم للمرة الأولى في مسيرته، بإجمالي 423 نقطة، بفارق النقطتين عن بطل العالم للمواسم الأربعة الماضية، الهولندي ماكس فيرشتابين، و13 نقطة عن زميله في الفريق، الأسترالي أوسكار بياستري.

وواجه نوريس انتقادات حادة طوال مسيرته، بسبب افتقاره للعدائية على المسار، خصوصاً في معاركه المحتدمة، الموسمين الماضي والحالي، أمام الهولندي ماكس فيرشتابين.

واعترف نوريس، في تصريحات صحفية عقب مراسم التتويج، أنه: «كانت هناك لحظات بإمكاني فيها اتباع نهجٍ أكثر عدائية، لكنني أشعر بالرضا لأنني بقيت مخلصاً لنفسي وأسلوبي الذي قادني للفوز ببطولة العالم».

وأوضح: «الطريقة التي فزت بها أحد الأشياء التي تجعلني أشعر بالفخر، بأنني نجحت في الفوز بطريقتي وأسلوبي، وليس أن أكون شخصاً لست ما أنا عليه، مثل محاولة أن أكون عدائياً مثل ماكس، أو قوياً كما قد يكون جميع الأبطال في الماضي، أياً كان ذلك».

وأضاف: «سعيد بفوزي بطريقتي الخاصة، وسعيد لأنني خرجت وكنت نفسي وفزت بـ(بأسلوب وطريقة لاندو) كما يقول لي مدير الفريق، أندريا ستيلا».

واختتم: «تتويجي بسباق العام الماضي على حلبة مرسى ياس، عزز من إيماني بأنني قادر هذا الموسم على تحقيق الحلم الذي أصبو إليه، لأنجح في العودة إلى جولة الختام هنا في أبوظبي، وأحقق المجد الذي تطلعت إليه وحصد لقب بطل العالم».

بطل على طبيعته

ووجّه السائق الحالي لفريق وليامز، الإسباني كارلوس ساينز، التهنئة لزميله السابق في «ماكلارين»، البريطاني لاندو نوريس، بحسم لقب بطل العالم للسائقين للمرة الأولى في مسيرته.

وقال ساينز الذي رافق نوريس في «ماكلارين» بين عامي 2017 و2019: «سعيد جداً بما حققه نوريس، فهو سائق سريع، ولديه دائماً طريقته الخاصة في التعامل مع الحياة، فرغم تعرضه للكثير من الانتقادات في السنوات القليلة الماضية، كونه يحاول دائماً أن يكون على طبيعته، إلا أنه الآن أثبت للجميع أنه بطل للعالم».

وأوضح: «نوريس لا يتبع نمطاً تقليدياً، فهو صادق مع نفسه، منفتح جداً على صراعاته الخاصة، وأثبت للجميع أنه يستطيع، دون تغيير الأسلوب الذي يشتهر به، أن يكون بطلاً للعالم، وأن السائق لا يحتاج لأن يكون قاسياً أو شريراً لتحقيق هذا الحلم».

فيرشتابين غير نادم

وكشف بطل العالم، الهولندي ماكس فيرشتابين، عن أنه غير نادم للطريقة التي خسر بها لقب بطل العالم، واصفاً موسم 2025 بالأفضل في مسيرته.

وقال فيرشتابين في تصريحات صحفية: «أشعر بأنني أفضل حالاً مما كنت عليه قبل 12 شهراً حين توجت بلقب بطولة العالم للموسم الرابع على التوالي».

وأوضح: «لا أملك أي ندمٍ حيال موسم 2025 الذي أعتبره الأفضل في مسيرتي، رغم خسارتي اللقب بفارق النقطتين فقط أمام لاندو نوريس».