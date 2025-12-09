«فيكتوري تيم» يستهدف النجمة السابعة في الزوارق السريعة

يسعى فريق فيكتوري لمواصلة مسيرة الإنجازات، والتتويج للمرة السابعة بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، وذلك مع احتضان دبي الجولة الختامية للموسم الحالي، خلال الفترة من 11 إلى 14 الجاري، حيث ارتفعت وتيرة التحضيرات لإقامة المنافسات في «سنسيت بيتش» بجميرا بمشاركة نخبة من الفرق المحلية، والعالمية.

ويدخل «فيكتوري تيم» الجولة الثالثة والأخيرة متصدراً للترتيب العام برصيد 130 نقطة، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، فيما سبق أن حقق الفريق اللقب العالمي في ست مناسبات سابقة، أعوام: 2012، و2013، و2014، و2015، و2016، و2017، فيما حصد الوصافة في عام 2021، وحقق الثنائي العديد وآل علي تحديداً المركز الثالث في العام الماضي 2024.

ويعتبر الفيكتوري من الفِرَق الإماراتية التي رسخت موقعها على الساحة الدولية بشكل قوي على مدار عقود من الزمن، حيث حصد 26 لقباً عالمياً.

ويدخل العديدي وآل علي على متن زورق «فيكتوري 7»، وكلهما ثقة في مواصلة الأداء القوي عقب حصدهما أكبر رصيد من النقاط بين كل الفرق في الجولة الماضية التي أقيمت بالكويت، ومواصلة الاقتراب بقوة من حسم الأمور في الجولة الختامية. وأكد مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أحمد السميطي، أن «فريق فيكتوري حرص على تسخير كل خبراته وإمكاناته من أجل الظهور بالشكل المطلوب لحسم اللقب العالمي في جائزة دبي الكبرى المقبلة».

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة، فريق بريطانيا صاحب المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 108 نقاط، وفريق الفجيرة الثالث برصيد 76 نقطة.

كما توجد فِرَق محلية مثل الشارقة وفاز مارين، وفِرَق من الكويت، والسويد، والنرويج وإيطاليا.