«مؤجلات الأولى» تعيد يونايتد والفردان إلى الواجهة

استفاد فريق يونايتد، الذي يقوده المدرب الإيطالي الأسطورة أندريا بيرلو، من أولى مبارياته المؤجلة ليستعيد بريقه في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، ويصل إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد فوزه على فريق مجد بهدفين نظيفين، معوّضاً بذلك فقدانه نقاطاً سهلة في مواجهات سابقة.

وسجل هدفي المباراة اللاعب حبيب الفردان، الذي عاد إلى هزّ الشباك بعد غيابه عن التسجيل لمباريات عدة خلال فترة لعبه مع كلباء.

ويترقب فريق يونايتد مباراته المؤجلة الثانية، المقررة إقامتها السبت المقبل، عندما يحل ضيفاً على فريق الفجيرة، وتُعد المباراة قوية، ويمكن أن تشكل نقطة تحول مهمة للفريقين، إذ سيصعد يونايتد إلى صدارة الترتيب في حال الفوز، بينما سيقترب الفجيرة من المراكز المتقدمة في حال انتصاره، خصوصاً بعد فوزه على دبا الحصن (3-2) في مباراة مؤجلة أُقيمت السبت الماضي.

من جهته، أكد مشرف فريق يونايتد، الدولي السابق محمد قاسم، أن الفريق استفاد من فترة التوقف الدولي لخوض المباريات المؤجلة في دوري الدرجة الأولى، ما ساعده على استعادة مستواه الفني للأفضل، واصفاً الفوز على فريق مجد بأنه فوز مهم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام الفجيرة، المؤجلة من جولة سابقة، ونتمنى خلالها تحقيق نتيجة جيدة بهدف تعزيز حظوظنا في الصعود إلى دوري المحترفين، وهو حلم يراود النادي، ونسعى لتحقيقه بتكاتف الجميع».

ووصف قاسم عودة حبيب الفردان للتسجيل بأنها تعكس قيمته الفنية المعروفة، مؤكداً أنه ليس غريباً عنه.

• فريق يونايتد يخوض مباراته المؤجلة الثانية، السبت المقبل، عندما يحلّ ضيفاً على الفجيرة.