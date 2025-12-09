4.5 ملايين درهم جوائز لدورة ند الشبا الرياضية

عقدت اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية اجتماعاً، أول من أمس، لبحث الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة 13 من الدورة، التي تُقام سنوياً في مجمّع ند الشبا الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة المنظمة، إسماعيل سيد الهاشمي، بحضور نائبه، الدكتور عبدالحميد العطار، ومدير الدورة، حسن المزروعي، إلى جانب الأعضاء: صالح المرزوقي، وعيسى شريف، وخالد العور، وعادل البناي.

واعتمدت اللجنة العليا تنظيم المنافسات، خلال الفترة من 18 فبراير حتى السابع من مارس المقبلين، في مجمّع ند الشبا الرياضي، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.5 ملايين درهم، مع توقع مشاركة أكثر من 8000 رياضي في مختلف البطولات.

وأكد بيان صادر عن اللجنة المنظمة أهمية تنفيذ فرق العمل لخطة متكاملة تضمن الإعداد الأمثل للدورة، بما يعكس مكانتها وقيمتها المتنامية، ودورها في تعزيز النشاط المجتمعي، باعتبارها ملتقى سنوياً يجمع مختلف أفراد المجتمع تحت مظلة رياضية واحدة.

كما ناقش الاجتماع الخطة الإعلامية والترويجية والبرامج المصاحبة، بما يسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز الحضور الجماهيري، وتتضمن نسخة هذا العام 11 بطولة أولمبية ومجتمعية وهي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إلى جانب عودة بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) التي تحظى بإقبال كبير وانتشار واسع بين مختلف فئات المجتمع.