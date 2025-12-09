«الأبيض» يواجه الحسابات المعقدة.. 3 سيناريوهات للتأهل في كأس العرب

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد 974 في الدوحة، مواجهة حاسمة أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب.

وستكون حظوظ المنتخب في التأهل إلى الدور ربع النهائي مرتبطة بحسابات معقدة، إذ يسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما تتوجه الأنظار في الوقت نفسه إلى نتيجة مباراة منتخبي الأردن ومصر ضمن المجموعة نفسها.

ورغم أن مهمة تأهل «الأبيض» تبدو معقدة، فإن كل شيء وارد في كرة القدم، لكن عليه أولاً أن يخدم نفسه بالفوز على الكويت، وانتظار تعثر مصر أمام الأردن.

وحسم المنتخب الأردني، المتصدر برصيد ست نقاط، بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة، فيما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد نقطتين، ثم الإمارات والكويت ولكل منهما نقطة واحدة.

ويقف الأبيض أمام سيناريوهات عدة للتأهل، أبرزها: الفوز على الكويت بشرط تعثر المنتخب المصري أمام الأردن بالتعادل أو الخسارة، أو التعادل مع الكويت بشرط خسارة مصر أمام الأردن بفارق أكثر من هدف، أو التعادل بأكثر من هدفين مع الكويت وانتظار خسارة مصر بفارق هدف، كما توجد احتمالات أخرى قد تُحسم وفقاً لنظام نقاط السلوك الخاص بعدد البطاقات الملونة.

وفي المقابل، يحتاج المنتخب الكويتي إلى الفوز على الإمارات، بشرط تعثر المنتخب المصري أمام الأردن بالتعادل أو الخسارة.

وتمثل المباراة تحدياً جديداً لمدرب المنتخب الوطني، الروماني أولاريو كوزمين، في معالجة الثغرات ووضع الفريق في المسار الصحيح.

وكان المنتخب الوطني قد استهل مشواره بالخسارة أمام الأردن 1-2، قبل أن يتعادل مع مصر 1-1 بالجولة الثانية.

وكانت آخر مواجهة رسمية بين «الأبيض» و«الأزرق» في كأس الخليج 26 التي أقيمت في الكويت في ديسمبر 2024، وانتهت بفوز الكويت 2-1.

سيناريوهات تأهل الأبيض

■■ الفوز على الكويت، بشرط تعثر المنتخب المصري أمام الأردن بالتعادل أو الخسارة.

■■ التعادل مع الكويت، بشرط خسارة مصر أمام الأردن بفارق أكثر من هدف.

■■ التعادل بأكثر من هدفين مع الكويت، مع خسارة مصر بفارق هدف.