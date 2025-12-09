مدرب الجزيرة: الوحدة فريق قوي وصعب.. لكن كل شيء ممكن

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارينو بوشيتش، أن مباراة الفريق أمام الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) كانت صعبة ومملوءة بالتحديات، مشيراً إلى أن النتيجة النهائية بخسارة الفريق بثلاثة أهداف دون رد، لا تعكس الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء، بينما اعترف بصعوبة التعويض في لقاء الإياب، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك «فخر أبوظبي» بحظوظه في تحقيق الفوز في لقاء الإياب على استاد آل نهيان، السبت المقبل.

وقال بوشيتش لـ«الإمارات اليوم»: «في الواقع، المباراة لم تكن تعكس مجريات اللعب بالكامل، بل كانت تتعلق بكيفية سير اللقاء وأدائنا وطريقة صناعتنا الفرص، حيث كانت مباراة صعبة جداً، والوحدة تفوق من ناحية فعاليته في الاستفادة من الفرص التي صنعها بإحرازه ثلاثة أهداف».

وتابع: «بشكل عام، لا يمكنني أن أشتكي من طريقة لعبنا، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً، إذ بدأنا اللقاء بشكل ممتاز، وكنا مسيطرين على الكرة، لكن الوحدة يمتلك لاعبين سريعي الحركة وجيدين في الهجمات المرتدة، وللأسف ارتكبنا بعض الأخطاء خلال هذه الهجمات».

وأضاف: «الهدف الأول جاء من هجمة مرتدة، والهدف الثاني جاء نتيجة خطأ منا، أما الهدف الثالث فكان يجب ألا يحدث، لأنه جاء من ركلة جزاء، بينما أهدرنا العديد من الفرص السهلة، لذلك المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا لمحاولة العودة في النتيجة، لكن على الرغم من ذلك، قدمنا أداءً جيداً جداً».

وتحدث بوشيتش أن الاختلاف بين مباراتي الجزيرة الماضيتين أمام العين في الدوري، والوصل في كأس المحترفين، ومباراته أمام الوحدة، وقال: «الاختلاف ليس كبيراً من حيث الأداء، في الحقيقة، بعضهم يركز على النتائج فحسب، وأتفهم أن النتائج مهمة دائماً، لكن إذا حللنا المباراة بدقة، نرى أن هناك فريقاً حاول لعب كرة القدم وخلق الكثير من الفرص، وهذا يحدث أحياناً، حيث لا يتم تسجيل كل الفرص، وفي الوقت نفسه تتم معاقبتك على الهجمات المرتدة بسبب عدم استثمارك الفرص».

وأشار إلى صعوبة موقف الجزيرة في مباراة الإياب، وقال: «بالنسبة للمباراة الثانية، يجب أن نكون واقعيين، فالنتيجة 3-0 كبيرة جداً ضد هذا الفريق القوي والصعب، لكنها كرة القدم، وكل شيء ممكن فيها».

وزاد: «عندما أنظر إلى عدد الفرص التي خلقناها في لقاء الذهاب، أرى أن هناك فرصة للمحاولة في المباراة المقبلة، رغم اعترافنا بصعوبة المباراة، لكنها ليست مستحيلة، وسنحاول كما حاولنا في الشوط الثاني تسجيل الأهداف، وسنواصل المحاولة في المباراة القادمة لنرى ما ستسفر عنه».

أما بالنسبة إلى تقييمه للفترة التي تولى فيها تدريب فريق الجزيرة خلفاً للمدرب المغربي الحسين عموتة، قال: «بعد مرور شهرين على بداية المنافسات، أعتقد أننا أحرزنا تقدماً في جميع النواحي، وأصبحنا منافسين قادرين على مجاراة الفرق الجيدة، كما حدث في لقاء الوحدة رغم النتيجة، بينما نحتاج إلى مزيد من العمل لنكون قادرين على المنافسة بشكل كامل، لكن ما تحقق حتى الآن منطقي بالنظر إلى البداية التي انطلقنا منها».

وأردف: «أنا راضٍ عما قدمناه، وهناك مجال لمزيد من التطور، وهذا ما يثير فضولي وأملنا في المستقبل، والأهم أننا أصبحنا منافسين بشكل جيد ولدينا أسلوبنا الخاص في اللعب الذي نحتاج لتطويره أكثر في الفترة المقبلة».

وختم بوشيتش تصريحاته، قائلاً: «اللاعبون يعملون بجد كل يوم، وأظهروا عقلية وروحاً عالية، كما رأينا في المباراة، حيث قاتلوا حتى آخر ثانية لمحاولة تسجيل الهدف، وهذا أمر صعب ذهنياً، وهذه هي كرة القدم، أحياناً تخسر مباريات كهذه، رغم أنك لا تستحق الخسارة، لكن هذا يحدث، ويجب علينا التعلم من هذه التجارب ومواصلة التحسن».

مارينو بوشيتش:

• أصبحنا منافسين بشكل جيد، ولدينا أسلوبنا الخاص في اللعب.

• مباراة الذهاب أمام الوحدة لم تكن تعكس مجريات اللعب بالكامل.