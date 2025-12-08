‏الدرّاج محمد المرزوقي يقود فريق تورك إلى صدارة «الهواة» بسباق كلباء للطريق

فاز الدرّاج محمد المرزوقي من فريق تورك للدراجات الهوائية بصدارة فئة الهواة لسباق كلباء للطريق ضمن منافسات الدوري المحلي، لمسافة 66 كم، بمشاركة 150 دراجاً من فئات الأندية تحت 23 عاماً، للشباب والهواة والمقيمين، وأقيم السباق بمدينه كلباء ونظمه اتحاد الدراجات الهوائية.

من جهته، قال مدير فريق تورك زعل بن زعل في تصريحات صحافية اليوم الإثنين إن "حصد الوصافة على صعيد ترتيب الفرقي، وتصدر المرزوقي دراجي الهواة، جاء ثماراً للعمل الجماعي للاعبين"، وعبّر عن تقديره لدعم الجهات الراعية، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواة مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً، وجذب المزيد من الشباب على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.