مارشينكو «الشابة» تهزم زفوناريفا «الخبرة».. وتتوج بلقب تحدي الحبتور للتنس

أحرزت الكرواتية الشابة بيترامارشينكو، البالغة من العمر 20 عاماً، لقب بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ28 لتنس السيدات، بعد فوز مستحق على الروسية المخضرمة فيرا زفوناريفا (41 عاماً) بمجموعتين دون ردّ، بنتيجة 6-3 و6-3، في نهائي مثير احتضنته ملاعب منتجع الحبتور جراند بدبي. واستمرت المباراة ساعة و17 دقيقة، قدّمت خلاله اللاعبتان أداءً قوياً ولقطات فنية مميزة.

وجاء فوز مارشينكو ليعزز تألقها اللافت في الإمارات، إذ حققت قبل أيام لقب بطولة الفجيرة W75، لتسجّل ثنائية جديدة بين دبي والفجيرة، في إنجاز لم تكرره منذ أن حققت لقبين متتاليين في الدولة بفئة الناشئات عام 2019.

وحصلت البطلة الكرواتية على الجائزة المالية البالغة 15,239 دولاراً (56 ألف درهم)، إضافة إلى 150 نقطة تدخل رصيدها في التصنيف الدولي، فيما نالت زفوناريفا 8,147 دولاراً (29,940 درهماً).

وأعربت مارشينكو عن سعادتها باختتام موسم 2025 بأفضل طريقة، مؤكدة أن لقب دبي يعدّ تتويجاً لعام مميز حققت خلاله لقبها الأول ضمن فئة WTA125 في روما، إضافة إلى بطولتي لاندسفيل وتايلر في الولايات المتحدة، ثم لقب الفجيرة قبل وصولها إلى دبي.

وفي منافسات الزوجي، تُوّج الثنائي الآسيوي المكوّن من الصينية شينيو غاو والتايلندية مانانتشايا ساوانغكايو باللقب، بعد فوزهما على الزوجي الروسي المؤلف من زفوناريفا ورادا زولوتاريفا بنتيجة 4-6 و7-5 و10-7، في لقاء حماسي امتد لساعة و41 دقيقة.

وقام رئيس اللجنة المنظمة خلف أحمد الحبتور بتتويج الفائزات في فئتي الفردي والزوجي، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك، والأمين العام ناصر المرزوقي، ومديرة البطولة نورة بدوي.

وشهدت مراسم التتويج تكريم خلف أحمد الحبتور بدرع من اتحاد الإمارات للتنس تقديراً لجهوده في دعم البطولة واستدامتها، ولإسهاماته في تعزيز حضور اللعبة محلياً.

ووجّه الحبتور خلال كلمته الشكر للحضور واللاعبات والاتحاد الدولي والإعلام المحلي، معتبراً أن استمرارية تنظيم هذه البطولة يُعد واجباً مجتمعياً للترويج لدبي والإمارات.

يذكر أن النسخة الـ28 من بطولة التحدي، المصنفة ضمن فئة W100 في سلسلة الاتحاد الدولي للتنس، شهدت مشاركة واسعة من اللاعبات الواعدات.