كوزمين: لدينا فرصة.. والكويت منتخب قوي

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين جاهزية المنتخب للقاء الكويت غدا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بكأس العرب لمقامة حاليا في قطر، مشددا على التركيز في المباراة وتحقيق الفوز نظرا لأن المنتخب لديه فرصة للتأهل إلى الدور المقبل، مؤكدا ردا على سؤال عن إمكانية رحيله عن منتخب الإمارات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2026، أنه يأمل في رؤية منتخب قوي سواء معه أو من دونه مع مدرب آخر، مشددا في ذات الوقت على أنه يجب أن يكون المنتخب جاهزاً وفي أفضل حالة ممكنة للمباراة.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة اليوم الإثنين "بالنسبة لي أسعى لتقديم كل خبرتي لمنتخب الإمارات، والمنتخب أهم مني ومن كل شيء وأريد أن أراه منتخبا قويا في المستقبل سواء معي أو من دوني".

وأوضح "المنتخب لعب مباراتين في وقت قصير وهذه هي المباراة الثالثة ويجب علينا أن نكون جاهزين وفي أفضل حالة ممكن ولدينا فرصة نأمل أن نكون قادرين على الفوز لكن علينا ان ننتظر ما يحدث في مباراة المنتخبين الأردني والمصري".

وأضاف "الكويت منتخب قوي والمباراة معه لن تكون سهلة وفي مثل هذه المباريات فإن اللاعبين سيقدمون أقصى ما لديهم واللعب أمام نحو 30 أو 40 ألف مشجع وهذا أمر جيد اللعب في مثل هذه الأجواء".

وردا على سؤال بشأن حالة الغضب في الشارع الرياضي الإماراتي بعد إهدار المنتخب فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026 "جميعنا يشعر بخيبة، وقد حاولنا أن نقدم أقصى ما لدينا لكن في بعض الأحيان الأمور ليست بأيدينا، وإنما تعتمد على عوامل أخرى، كما أن هنا بعض الأخطاء والقرارات الخاطئة تستبت في هذا الأمر، لكنني سأعمل من أجل بناء قاعدة للمنتخب للمرحلة المقبلة".

وتابع كوزمين "في بعض الأحيان الحظ لا يحافلنا وهو جزء من اللعبة وقد دفع المنتخب ثمن بعض الظروف".

وأوضح: "نعمل على استشفاء بعض اللاعبين علاء الدين زهير ولوان بيريرا، وهما سيغيبان عن مباراة الغد وهناك لاعب آخر لن يمكنه اللعب في مباراة الغد ولدينا 24 ساعة لتقييم الوضع".

وأشار مدرب المنتخب إلى أنه فخور جدا بالمنتخب وقد لعبا مع الأردن بعشرة لاعبين ولم نخسر أمام مصر، معتبرا أن الأداء لايعني شئيا من دون نتيجة.